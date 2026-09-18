Doi elevi au fost uciși, iar alți opt au fost răniți, patru dintre ei fiind în stare critică, într-un atac armat comis vineri într-o școală din sudul Filipinelor. Atacatorul, un adolescent de 16 ani care era elev al aceleiași școli, s-a sinucis ulterior, au anunțat autoritățile.

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Adolescentul și-ar fi anunțat prietenii că urma să atace

Atacul a avut loc într-o școală din orașul Banga, provincia South Cotabato. Potrivit primarului Albert Palencia, victimele aveau între 14 și 17 ani.

Adolescentul le-ar fi spus prietenilor săi să plece acasă, pentru că urma să-și pună planul în aplicare după prânz.

„Prietenii lui au râs, deoarece autorul atacului era cunoscut ca un glumeț”, a declarat Palencia pentru Reuters.

Ulterior, adolescentul a deschis focul asupra elevilor. Potrivit primarului, 10 elevi au fost împușcați, dintre care doi au murit, iar opt au fost răniți. Atacatorul s-a sinucis după atac.

Alte atacuri armate în școlile din Filipine

Incidentul are loc după alte două atacuri armate mortale în școli din Filipine, produse începând din luna iunie.

Luna trecută, un elev a transmis în direct pe internet momentul în care a împușcat mortal un coleg într-o sală de clasă din Zamboanga, în sudul țării. Ulterior, acesta s-a sinucis.

În iunie, cel puțin trei elevi au fost uciși, iar aproximativ 20 au fost răniți într-un atac la un liceu public din Tacloban. Doi colegi de clasă au deschis atunci focul în incinta școlii.

Filipine are reguli stricte privind deținerea armelor de foc, inclusiv verificarea antecedentelor și evaluări psihologice pentru obținerea permisului. Cu toate acestea, armele deținute ilegal continuă să circule în țară.

Guvernatorul le cere părinților să țină armele departe de copii

După atacul din South Cotabato, guvernatorul provinciei, Reynaldo Tamayo, le-a cerut părinților și proprietarilor de arme să se asigure că minorii nu pot avea acces la acestea.

„Trebuie să fim responsabili în ceea ce privește depozitarea armelor de foc. În special proprietarii de arme trebuie să se asigure că minorii nu au acces la acestea”, a declarat Tamayo pentru Reuters.

Guvernatorul a subliniat că autoritățile nu pot preveni singure astfel de incidente.