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Presa maghiară dă România ca exemplu. Noile reguli pentru trotinete, în centrul atenției în Ungaria

Presa maghiară dă România ca exemplu. Noile reguli pentru trotinete, în centrul atenției în Ungaria
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Presa maghiară dă România ca exemplu. Un șofer de trotinetă electrică poate primi în România o amendă de aproape 1.800 de lei (circa 120.000 de forinți), scrie presa maghiară. Sancțiunile diferă în funcție de gravitatea abaterii. Ungaria pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice.

Amenzile pentru trotinetele electrice din România au crescut de la 1. Presa maghiară relatează că valoarea unui punct de penalizare a ajuns la 216,25 lei, de la 202,5 lei. Pentru abateri de 4-5 puncte, amenzile sunt între 865 și 1.081 de lei, iar pentru 6-8 puncte pot ajunge la 1.730 de lei. Jurnaliștii din Ungaria arată că cea mai mare sancțiune poate ajunge la aproape 120.000 de forinți.

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Presa maghiară dă România ca exemplu. Noile reguli pentru trotinete, în centrul atenției în Ungaria

Presa maghiară dă România ca exemplu. Noile reguli pentru trotinete, în centrul atenției în Ungaria. Foto: Shutterstock

Amenzi mari pentru cei care circulă cu trotinetele electrice și nu respectă regulile

Potrivit Vilaggazdasag, legislația română interzice transportul unui pasager pe trotinetă electrică. Vehiculul poate fi condus doar de persoane care au vârsta de cel puțin 14 ani. Minorii sub 16 ani sunt obligați să poarte cască. Încălcarea acestor reguli se sancționează cu amendă de 865 de lei, aceeași sumă fiind aplicată și pentru traversarea neregulamentară a trecerii de pietoni.

Amenda pentru cei care circulă cu trotinetele crește la 1.297,5 lei dacă aceștia folosesc telefonul în timp ce conduc sau trec pe roșu. Cea mai mare sancțiune, de 1.730 de lei, se aplică pentru conducerea trotinetei sub influența alcoolului. În București, un control din august s-a încheiat cu amenzi de peste 12.000 de lei.

Legislația arată că trotinetele electrice trebuie să circule pe pista pentru biciclete, dacă aceasta există. În lipsa pistei, sunt permise doar pe drumuri unde viteza maximă este de 50 km/h. Pe trotinetă poate circula o singură persoană. Aceste informații au intrat în atenția presei din Ungaria în contextul în care țara pregătește un Cod rutier pentru acest tip de transport.

Proiectul prevede o categorie separată pentru trotinete, în funcție de putere și viteză. Pentru modelele mai puțin puternice, vârsta minimă ar putea fi de 12 ani, iar viteza pe trotuar ar fi limitată la 10 km/h. Reacțiile n-au întârziat, iar reprezentanții companiei Lime solicită o analiză mai amplă a transportului urban.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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