Prima pagină » Actualitate » Țara din Europa care interzice reclamele la alimente nesănătoase

Țara din Europa care interzice reclamele la alimente nesănătoase

06 ian. 2026, 14:18, Actualitate
Țara din Europa care interzice reclamele la alimente nesănătoase
Țara din Europa care interzice reclamele la alimente nesănătoase / foto cu caracter ilustrativ

O interdicție strictă asupra reclamelor la mâncare nesănătoasă intră în vigoare în Regatul Unit. De luni, posturile de televiziune nu au mai avut voie să difuzeze reclame pentru alimente și băuturi nesănătoase, iar publicitatea online a fost interzisă complet.

Guvernul britanic dorește să reducă obezitatea infantilă și să ajute părinții „să crească cea mai sănătoasă generație de copii din toate timpurile”.

Peste 22% dintre copii, supraponderali

Secretarul Sănătății, Ashley Dalton, a declarat: „Prin restricționarea publicității pentru alimente nesănătoase înainte de ora 21:00 și interzicerea completă a publicității online plătite, reducem expunerea excesivă la alimente nesănătoase. Acest lucru face ca alegerea sănătoasă să fie alegerea ușoară pentru părinți și copii”.

Guvernul britanic se așteaptă ca această măsură să elimine 7,2 miliarde de calorii din alimentația copiilor în fiecare an.

Aceasta ar trebui să reducă numărul copiilor obezi cu 20.000 pe an și, în cele din urmă, să genereze beneficii pentru sănătate de 2 miliarde de lire sterline. Cifrele statistice arată că 22,1% dintre copiii din Anglia sunt supraponderali sau obezi atunci când încep școala primară. Până la sfârșitul școlii primare, această proporție crește la 35,8%.

Interdicția privind publicitatea face parte dintr-o politică de prevenție mai amplă. Taxa pe băuturile zaharoase va fi extinsă pentru a include, printre altele, băuturile lactate îndulcite.

În plus, guvernul va interzice vânzarea de băuturi energizante cu conținut ridicat de cofeină copiilor sub 16 ani. De asemenea, autoritățile locale vor primi mai multe puteri pentru a împiedica deschiderea restaurantelor fast-food în apropierea școlilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lege istorică în SUA. California devine primul stat care INTERZICE alimentele ULTRAPROCESATE

LISTA alimentelor procesate care dăunează grav sănătății. Specialiști ne spun ce produse ar trebui evitate

EFECTUL alimentelor ultraprocesate asupra organismului. Ce spun specialiștii despre șaorma, cel mai popular fel de mâncare comandat în România

Cum putem evita alimentele procesate, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: „Este singura cale de a redobândi controlul alimentar”

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
15:08
O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
JUSTIȚIE Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
15:08
Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
RELIGIE Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
14:52
Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
ECONOMIE Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
14:50
Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
EXTERNE Viktor Orbán la munca de jos. Poza cu premierul Ungariei dând zăpada face furori pe rețelele sociale
14:37
Viktor Orbán la munca de jos. Poza cu premierul Ungariei dând zăpada face furori pe rețelele sociale
ECONOMIE Județul din România care ține impozitul la minimum permis de lege: „Nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani”
13:55
Județul din România care ține impozitul la minimum permis de lege: „Nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani”
Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Digi24
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Cancan.ro
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Aparatele dentare nu sunt atât de vechi pe cât s-ar crede

Cele mai noi

Trimite acest link pe