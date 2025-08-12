Prima pagină » Actualitate » Țara din Europa unde aruncarea gunoiului din mașină se pedepsește aspru. Șoferii surprinși în flagrant pot primi amenzi între 1.188 și 18.000 de euro

12 aug. 2025, 18:55, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Care este țara din Europa unde aruncarea gunoiului din mașină se pedepsește aspru. Șoferii surprinși în flagrant pot primi amenzi între 1.188 și 18.000 de euro.

În Italia, căci despre ea este vorba, aruncarea deșeurilor pe geamul mașinii, fie că este vorba doar de un muc de țigară sau o pungă de gunoaie, a devenit o infracțiune aspru pedepsită prin amenzi drastice și sancțiuni dure.

Astfel, șoferii surprinși în flagrant pot să primească amenzi cuprinse între 1.188 și 18.000 de euro, iar în cazurile mai grave riscă suspendarea permisului de conducere până la șase luni sau chiar arestul preventiv, conform Corriere della Sera.

Mai mult, dacă fapta este săvârșită cu un vehicul de firmă, autoritățile pot să dispună și confiscarea acestuia.

Noile reguli permit poliției să utilizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate pe străzi, autostrăzi sau în zonele rezidențiale, fără să mai fie nevoie să oprească în trafic șoferii ca să-i amendeze.

Această măsură vine însă ca răspuns la un fenomen răspândit, care nu numai că afectează aspectul orașelor și al spațiilor naturale, dar pune și în pericol siguranța rutieră.

Deșeurile aruncate din mașini pot să-i lovească pe motocicliști sau îi pot face pe șoferi să frâneze brusc, riscându-se producerea de accidente în lanț. În același timp, dacă gunoaiele ajung în canale, șanțuri sau râuri, ele pot să provoace pagube serioase mediului înconjurător.

Autoritățile speră deci ca aceste măsuri să descurajeze comportamentele iresponsabile și să contribuie la protejarea mediului și a vieților oamenilor.

