Albania este țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare.

Premierul Edi Rama ar avea în plan să transforme statul din sudul Europei în prima economie fără bancnote, la nivel mondial, până în anul 2030. Totuși, o astfel de situație ar putea reprezenta o adevărată provocare, având în vedere că datele Băncii Mondiale arată că mai mult de jumătate dintre albanezi nici nu dețin conturi deschise în bănci.

Pentru a stopa și controla tranzacțiile care au loc în mod clandestin, guvernul albanez încearcă să adopte o astfel de măsură. Selai Xhepa, profesor de științe economice de la Universitatea din Tirana, explică faptul că o astfel de măsură reprezintă „o prioritate absolută pentru țările cu un nivel înalt de informalitate și sume destabilizatoare de bani ilegali în sistemul financiar”.

De-a lungul anilor, mulți cetățeni din Albania au preferat să își păstreze banii sub formă „cash”, în loc să îi tranzacționeze prin intermediul conturilor bancare. De cele mai multe ori, preferă să facă plăți în numerar, iar în ghidurile turistice apare și celebra frază „banii cash fac legea”, arată Politico. Imaginea Albaniei ar putea fi schimbată de guvernul de centru-stânga.

În curând, în țară va fi impus un plafon pentru achizițiile efectuate cu bani lichizi și va fi integrat sistemul de plăți SEPA al Uniunii Europene în sistemul bancar. Apoi, vor fi introduse și plățile SEPA instant. Potrivit unui sondaj efectuat de Asociația Băncilor Albaneze, 34% din populație își arată încrederea față de bănci. De asemenea, un alt raport, de data aceasta cel al Băncii Mondiale, arată că sub 50% dintre cetățenii albanezi dețin un cont bancar.

Totuși, inițiativa guvernului nu ar fi convingătoare în cazul tuturor politicienilor. De exemplu, Genc Pollo, cofondator al Partidului Democratic din opoziție și fost prim-ministru adjunct, nu crede că o astfel de măsură (interzicerea banilor cash) va reduce cazurile de spălare de bani. „Este un atac asupra libertăților personale ale deținătorilor legitimi de bancnote”, susține el.

O astfel de idee, însă, se află în curs de implementare în mai multe state, precum Irlanda, Suedia sau Estonia.

Sursă foto: Shutterstock