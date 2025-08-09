Prima pagină » Actualitate » Țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare

Țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare

09 aug. 2025, 17:11, Actualitate
Țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare

Albania este țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare. 

Premierul Edi Rama ar avea în plan să transforme statul din sudul Europei în prima economie fără bancnote, la nivel mondial, până în anul 2030. Totuși, o astfel de situație ar putea reprezenta o adevărată provocare, având în vedere că datele Băncii Mondiale arată că mai mult de jumătate dintre albanezi nici nu dețin conturi deschise în bănci.

Albania, țara în care ar putea să se interzică bancnotele

Pentru a stopa și controla tranzacțiile care au loc în mod clandestin, guvernul albanez încearcă să adopte o astfel de măsură. Selai Xhepa, profesor de științe economice de la Universitatea din Tirana, explică faptul că o astfel de măsură reprezintă „o prioritate absolută pentru țările cu un nivel înalt de informalitate și sume destabilizatoare de bani ilegali în sistemul financiar”.

De-a lungul anilor, mulți cetățeni din Albania au preferat să își păstreze banii sub formă „cash”, în loc să îi tranzacționeze prin intermediul conturilor bancare. De cele mai multe ori, preferă să facă plăți în numerar, iar în ghidurile turistice apare și celebra frază „banii cash fac legea”, arată Politico. Imaginea Albaniei ar putea fi schimbată de guvernul de centru-stânga.

În curând, în țară va fi impus un plafon pentru achizițiile efectuate cu bani lichizi și va fi integrat sistemul de plăți SEPA al Uniunii Europene în sistemul bancar. Apoi, vor fi introduse și plățile SEPA instant. Potrivit unui sondaj efectuat de Asociația Băncilor Albaneze, 34% din populație își arată încrederea față de bănci. De asemenea, un alt raport, de data aceasta cel al Băncii Mondiale, arată că sub 50% dintre cetățenii albanezi dețin un cont bancar.

Totuși, inițiativa guvernului nu ar fi convingătoare în cazul tuturor politicienilor. De exemplu, Genc Pollo, cofondator al Partidului Democratic din opoziție și fost prim-ministru adjunct, nu crede că o astfel de măsură (interzicerea banilor cash) va reduce cazurile de spălare de bani. „Este un atac asupra libertăților personale ale deținătorilor legitimi de bancnote”, susține el.

O astfel de idee, însă, se află în curs de implementare în mai multe state, precum Irlanda, Suedia sau Estonia.

Autorul recomandă:

Care este cea mai bună metodă de a plăti în vacanță: card sau cash. De ce este întotdeauna bine să ai și bani lichizi

Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România

Anunțul BNR cu privire la rata DOBÂNZII de politică monetară. Evoluțiile mediului intern și internațional, atent monitorizate de Banca Națională

Cum poate fi evitat noul TVA în IMOBILIARE. Ce portiță au găsit dezvoltatorii și ce oportunități ar fi pentru clienți

România, tot mai aproape de moneda EURO?! Oficial BNR: „La sfârșitul anului vom dispune de întreaga tehnologie necesară tipăririi bancnotelor euro”

Sursă foto: Shutterstock

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea nasoală
Evz.ro
Schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, anunță Trump
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
E mai probabil să fii ucis de un asteroid decât de rabie
ANALIZĂ EXCLUSIV Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
17:06
Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
ANALIZĂ POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș
16:06
POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș
ACTUALITATE Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România
15:59
Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România
TRAGEDIE Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”
15:55
Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”
ULTIMA ORĂ Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea istorică cu Donald Trump. Președintele rus cere „binecuvântarea” de la apropiații Kremlinului
15:29
Putin își pregătește terenul, înainte de întâlnirea istorică cu Donald Trump. Președintele rus cere „binecuvântarea” de la apropiații Kremlinului