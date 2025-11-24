Țara în care șoferii de TIR pot câștiga chiar și peste 4.500 de euro pe lună. Este în Europa și se fac angajări

Șoferii de TIR dintr-o țară europeană sunt plătiți cu peste 4.500 de euro pe lună, fiind unii dintre cei mai bine plătiți șoferi profesioniști din țările Uniunii Europene (UE).

Este vorba de Luxemburg, stat în care salariul mediu este de 3.200 de euro, informează Les Frontaliers & Résidents, citat de stirileprotv.ro. Iar un șofer profesionist, care face curse internaționale, poate depăși 4.500 de euro pe lună, potrivit publicației Marie France.

Aceste venituri spectaculose sunt justificate de criza de muncitori în acest domeniu și, de câțiva ani, autoritățile încearcă să atragă tinerii, oferind numeroase beneficii.

Pentru a se putea angaja în Luxemburg sau în alte țări din Uniunea Europeană, românii pot accesa site-ul eures.europa.eu pentru a căuta și aplica pentru diferite joburi.

În Franța, salariile pentru aceeași ocupație sunt cuprinse între 1.400 și 1.500 de euro pe lună, iar un șofer cu experiență poate câștiga până la 2.000 de euro pe lună, cu tot cu bonusuri.

În România, conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), salariul mediu încasat de un șofer de TIR poate ajunge până la 4.500 de… lei.