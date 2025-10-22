Țăranii dintr-un sat din Vrancea s-au îmbogățit cultivând acest CONDIMENT. Un kilogram se vinde și cu 100.000 de lei

Fermierii dintr-un sat din Vrancea au dat lovitura: s-au îmbogățind cultivând un condiment extrem de căutat și apreciat pentru proprietățile sale. Prețul unui kilogram ajunge și la 100.000 de lei. Cunoscut și drept „aurul roșu”, acesta este unul dintre cele mai scumpe condimente din lume.

Condimentul în cauză este șofranul, iar cererea pentru acest produs e tot mai mare de la un sezon la altul.

Șofranul, cultivat în Vrancea

În România, prețul unui kilogram de șofran ajunge chiar și la 100.000 de lei.

Povestea de succes a început după ce câțiva agricultori dintr-un sat vrâncean au decis să renunțe la culturile clasice de grâu, porumb și floarea-soarelui și să încerce ceva nou. Astfel, tinerii fermieri au importat bulbi de șofran și au învățat, pas cu pas, cum să îngrijească această plantă prețioasă, dar și pretențioasă.

Plantarea șofranului se face manual, iar înflorirea durează doar câteva zile. Secretul este să culegi rapid florile, în câteva ore de la deschidere, și totul trebuie făcut manual.

Procedeul este unul extrem de migălos: fiecare floare se deschide manual, iar din interior se extrag cele trei stigmate roșii, cele care devin, ulterior, șofranul comercializat pe piață. De asemenea, uscarea șofranului se face în condiții stricte de temperatură și umiditate, pentru a păstra aroma intensă și culoarea specifică.

Pentru un singur gram de condiment sunt necesare aproape 200 de flori de șofran.

Ținând cont că este vorba de o muncă minuțioasă, nu-i de mirare că prețul e unul pe măsură – un gram de șofran se vinde cu 70-100 de lei, ceea ce înseamnă că un kilogram poate depăși pragul impresionant de 100.000 de lei.

Chiar dacă se cultivă pe suprafețe mici, șofranul poate genera venituri comparabile cu cele ale fermierilor care lucrează zeci de hectare de teren arabil.

„Șofranul cere timp și răbdare”

Tocmai pentru că nu este un condiment aflat la discreție pe piață, trebuie spus că șofranul e foarte căutat de restaurante gourmet, magazine de specialitate și exportatori, fiind apreciat pentru aroma sa intensă și proprietățile terapeutice.

„Nu te îmbogățești peste noapte, dar dacă ești atent la detalii și muncești cu migală, rezultatele vin. Șofranul cere timp și răbdare, dar răsplata e pe măsură”, spune unul dintre fermierii din Vrancea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ingredientul SECRET care face diferența. Ce să pui în risotto ca să iasă ca la restaurantele italiene

Condimentul ieftin și bun care se pune în gemul de PRUNE pentru un gust desăvârșit. Gustul va fi unic

„Sceptrul regelui”, cea mai SCUMPĂ îngheţată din Italia. Cât costă și ce conține acest produs de lux, care se prepară numai la comandă