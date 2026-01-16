Prima pagină » Actualitate » Tăriceanu dă de pământ cu programul de înarmare SAFE: „Este un cadou otrăvit”

Tăriceanu dă de pământ cu programul de înarmare SAFE: „Este un cadou otrăvit”

16 ian. 2026, 22:07, Actualitate

Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a criticat finanțarea pe care România urmează să o primească prin programul european SAFE, afirmând că cele peste 16 miliarde de euro alocate nu reprezintă un ajutor gratuit, ci un împrumut care va trebui returnat.

Declarația sa vine în contextul în care Comisia Europeană a anunțat că România a primit undă verde pentru proiectele de apărare propuse și va începe să primească fondurile începând din luna martie.

România va beneficia de aproximativ 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat finanțării investițiilor în domeniul apărării. Anunțul a fost făcut de Comisia Europeană, care a precizat că proiectele propuse de autoritățile române au fost aprobate, iar primele tranșe de bani urmează să fie virate în perioada următoare.

Tăriceanu: ”Sunt bani pe care România va trebui să îi restituie”

În acest context, Călin Popescu-Tăriceanu a atras atenția asupra naturii reale a finanțării europene.

„Primim prin programul SAFE 16 miliarde de euro, însă este un cadou otrăvit. Sunt bani pe care România va trebui să îi restituie”, a declarat fostul premier.

Ce reprezintă SAFE

Programul SAFE (Security Action for Europe) este un instrument financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, acordat sub formă de împrumuturi în condiții avantajoase statelor membre. Acesta nu presupune granturi nerambursabile, ci credite care trebuie returnate, chiar dacă dobânzile și termenele sunt mai favorabile decât cele de pe piețele financiare.

