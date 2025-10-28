(Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?” Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule”

Generalul Florian Coldea a fost luni la Curtea de Apel Bucureşti pentru primul termen din procedura de cameră preliminară, în dosarul în care este inculpat alături de Dumitru Dumbravă, decedat recent, avocatul Doru Trăilă și afaceristul Dan Tocaci. Coldea a intrat în gura opiniei publice care l-a acompaniat până la intrarea în sala de judecată cu apelativul: „Criminalule!”

Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații a mers duminică la sfinţirea picturii Catedralei Mânturii Neamului, unde a putut fi văzut chiar în apropierea lui PF Daniel, iar la finalul slujbei a părăsit incinta afişând o mină aparent relaxată şi amuzată de faptul că este ţinta atenţiei ziariştilor. Luni, Coldea s-a prezentat la Curtea de Apel unde are proces într-un dosar în care este cercetat de DNA, pentru corupţie.

„Ce faceţi, domnu’ Coldea? Aţi venit să vă mântuiţi?”, a fost întrebarea cu care l-a întâmpinat protestatarul Marian Ceauşescu, pe Coldea, pe scările judecătoriei.

Ocazie cu care fostul adjunct al SRI n-a scăpat nici de glasul celor strânşi în faţa sediului instanţei de judecată, de unde i s-a strigat:

„Criminalule! Ai distrus vieţi şi afaceri! La puşcărie! Ieri te-ai rugat degeaba, justiţia divină o să-şi facă treaba! Hoţilor!”

Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, decedat în urmă cu o lună, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Doru Tocaci sunt acuzați de trafic de influență, intervenții în cauze penale în schimbul unor sume de bani și favoruri.

În cadrul ședinței de pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a decis amânarea cauzei „în vederea introducerii moștenitorilor inculpatului Dumbravă Dumitru” – măsură prevăzută de art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală, care permite continuarea procedurilor privind măsurile asigurătorii (bunuri, conturi, imobile) asupra averii inculpatului decedat, pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

Procurorii susțin că grupul format din cei doi foști generali, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci ar fi acționat coordonat pentru „influențarea deciziilor magistraților”.

Coldea și Dumbravă au fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie 2025 pentru constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

