Prima pagină » Actualitate » (Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?” Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule”

(Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?” Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule”

Luiza Dobrescu
28 oct. 2025, 10:46, Actualitate
(Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?

Generalul Florian Coldea a fost luni la Curtea de Apel Bucureşti pentru primul termen din procedura de cameră preliminară, în dosarul în care este inculpat alături de Dumitru Dumbravă, decedat recent, avocatul Doru Trăilă și afaceristul Dan Tocaci. Coldea a intrat în gura opiniei publice care l-a acompaniat până la intrarea în sala de judecată cu apelativul: „Criminalule!”

Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații a mers duminică la sfinţirea picturii Catedralei Mânturii Neamului, unde a putut fi văzut chiar în apropierea lui PF Daniel, iar la finalul slujbei a părăsit incinta afişând o mină aparent relaxată şi amuzată de faptul că este ţinta atenţiei ziariştilor. Luni, Coldea s-a prezentat la Curtea de Apel unde are proces într-un dosar în care este cercetat de DNA, pentru corupţie.

„Ce faceţi, domnu’ Coldea? Aţi venit să vă mântuiţi?”, a fost întrebarea cu care  l-a întâmpinat protestatarul Marian Ceauşescu, pe Coldea, pe scările judecătoriei.

Ocazie cu care fostul adjunct al SRI n-a scăpat nici de glasul celor strânşi în faţa sediului instanţei de judecată, de unde i s-a strigat:

„Criminalule! Ai distrus vieţi şi afaceri! La puşcărie! Ieri te-ai rugat degeaba, justiţia divină o să-şi facă treaba! Hoţilor!”

Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, decedat în urmă cu o lună, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Doru Tocaci sunt acuzați de trafic de influență, intervenții în cauze penale în schimbul unor sume de bani și favoruri.

În cadrul ședinței de pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a decis amânarea cauzei „în vederea introducerii moștenitorilor inculpatului Dumbravă Dumitru” – măsură prevăzută de art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală, care permite continuarea procedurilor privind măsurile asigurătorii (bunuri, conturi, imobile) asupra averii inculpatului decedat, pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

Procurorii susțin că grupul format din cei doi foști generali, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci ar fi acționat coordonat pentru „influențarea deciziilor magistraților”.

Coldea și Dumbravă au fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie 2025 pentru constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dosarul COLDEA se complică, după decesul fostului șef al Direcției Juridice a SRI. Rudele lui Dumitru Dumbravă, introduse în dosar ca parte civilă

Adrian Năstase: „Moartea lui Dumbravă servește unora care au participat la construirea completelor negre”

Citește și

ANALIZĂ INS: România continuă să piardă locuitori, iar populația devine tot mai ÎMBĂTRÂNITĂ
10:53
INS: România continuă să piardă locuitori, iar populația devine tot mai ÎMBĂTRÂNITĂ
VIDEO Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Drulă. Îi ridiculizează tot discursul electoral și-i lipește o etichetă greu de dus: “Drulă este ca un CANGUR în marsupiul lui Nicușor Dan”
10:45
Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Drulă. Îi ridiculizează tot discursul electoral și-i lipește o etichetă greu de dus: “Drulă este ca un CANGUR în marsupiul lui Nicușor Dan”
SURSE Coaliția intră în ședință după ce a fost aruncată în aer de decizia nefavorabilă a CCR pe pensiile magistraților. PSD vrea proiect prin Parlament
10:42
Coaliția intră în ședință după ce a fost aruncată în aer de decizia nefavorabilă a CCR pe pensiile magistraților. PSD vrea proiect prin Parlament
SĂNĂTATE Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
10:40
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
ACTUALITATE Valentin Stan: Serviciile GERMANE ne transmiteau în 2015 că rușii nu ne vor ataca și ne avertizau asupra propagandei periculoase
10:30
Valentin Stan: Serviciile GERMANE ne transmiteau în 2015 că rușii nu ne vor ataca și ne avertizau asupra propagandei periculoase
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Digi24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un mecanism care poate fi extins”
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Cancan.ro
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cometa interstelară 3I/ATLAS continuă să fascineze astronomii! Ce fenomen a fost observat acum?
VIDEO Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale?
10:44
Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale?
ACUM Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, unde trebuie să semneze controlul judiciar
10:23
Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, unde trebuie să semneze controlul judiciar
ANALIZĂ Rețelele radar americane și aliate din Pacificul de Vest, sub amenințarea Chinei. A fost testată drona antiradar ASN-301. „O orbire radar temporară sau permanentă, atacuri coordonate, avertizări minime”
10:22
Rețelele radar americane și aliate din Pacificul de Vest, sub amenințarea Chinei. A fost testată drona antiradar ASN-301. „O orbire radar temporară sau permanentă, atacuri coordonate, avertizări minime”
EXTERNE Scandal în Parlamentul din Peru. O DEPUTATĂ și-a pus consilierul să-i taie unghiile și să-i facă masaj la picioare
10:15
Scandal în Parlamentul din Peru. O DEPUTATĂ și-a pus consilierul să-i taie unghiile și să-i facă masaj la picioare
EXTERNE Doi români, ARESTAȚI la Milano după ce au furat peste 2.000 de colete de la Amazon. Paguba se ridică la zeci de mii de euro
10:00
Doi români, ARESTAȚI la Milano după ce au furat peste 2.000 de colete de la Amazon. Paguba se ridică la zeci de mii de euro
ACTUALITATE Valentin Stan: În NATO, Ministerul Apărării alege rezerviștii pentru serviciu folosind procesul de selecție inteligentă
10:00
Valentin Stan: În NATO, Ministerul Apărării alege rezerviștii pentru serviciu folosind procesul de selecție inteligentă