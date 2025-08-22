Tarifele saloanelor de înfrumusețare au crescut cu 14%, față de anul trecut. Ce arată datele INS

Tarifele saloanelor de înfrumusețare au crescut cu 14%, față de anul 2024, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Unele dintre serviciile existente pe piață, în zona „beauty”, au devenit mai costisitoare, iar unii clienți le cataloghează nu neapărat „o necesitate”, ci precum „un moft”.

Tarifele saloanelor de înfrumusețare sunt mai mari cu circa 14 procente, spre deosebire de prețurile practicate cu un an în urmă.

Tarifele saloanelor de înfrumusețare au crescut cu 14%

Clienta unui salon a susținut, pentru Știrile Kanal D, că avea cheltuieli lunare de circa 1.000 de lei, la salon. Acum, însă, investițiile în zona de înfrumusețare sunt mai mici, odată ce prețurile practicate de saloane au crescut. Fiecare vizită la salon a ajuns să fie calculată atent de clienți.

„Lunar, cam 1.000 de lei, plus, minus, cheltuiam sau cheltuiesc și mai mult, odată cu scumpirile actuale. Îmi doresc să vin, în continuare, la fel, dar trebuie să văd un pic bugetul dacă îmi mai permite”, a spus clienta unui salon.

Și alte persoane au mărturisit că au cheltuieli de câteva sute de lei pentru manichiură, pedichiură și coafatul, tunsul și spălatului părului.

Este o perioadă economică dificilă și pentru patronii saloanelor de înfrumusețare. Aceștia plătesc mai mult pentru produsele profesionale, iar facturile s-au majorat.

„Energia este foarte scumpă în acest moment, iar TVA-ul ridicat face ca toate produsele necesare să fie mai scumpe”, susține proprietarul unui salon.

Dacă vor fi adunate costurile pentru vopsit, spălat și coafat, dar și pentru manichiură și pedichiură, un client poate plăti circa 1.500 de lei, lunar. De altfel, persoanele care apelează și la alte servicii de înfrumusețare ajung să plătească și 2.500 de lei, pe lună. Printre alte servicii se numără epilarea definitivă (400 – 1.000 de lei) sau stilizarea genelor și sprâncenelor (250 – 300 de lei).

Alte persoane aleg să urmeze propriul ritual de înfrumusețare, acasă.

Sursă foto: colaj Shutterstock – rol ilustrativ

Sursă video: Știrile Kanal D