Tatăl fetiței care a murit în urma unei anestezii vine cu acuzații: „Au vrut să mușamalizeze tot”

Tatăl fetiței de numai doi ani care a murit la o clinică din București după ce a fost anesteziată pentru o intervenție stomatologică acuză reprezentanții unității medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi, ba chiar ar fi chemat pe cineva care știe să umble la sistemul de monitorizare video. De asemenea, el mai susține că reprezentanții clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca ei să afle că fetița lor murise deja.

Tatăl fetiței care a murit la dentist, acuzații grave

Tatăl fetiței care a murit într-un cabinet stomatologi a declarat că anchetatorii trebuie să verifice camerele video de la clinică pentru că acestea au înregistrat tot ce s-a întâmplat acolo.

”Ei au vrut să mușamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei chemaseră avocatul, juristul şi probabil le-a spus ce să facă. Erau foarte stresaţi. Spuneau încontinuu să cheme băiatul cu camerele, băiatul cu sistemul video. A venit cu o cheie, s-a dus acolo, nu ştiu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente şi instituţiile statului să îşi facă datoria cât mai transparent şi să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot şi de acolo se pot lua cele mai mari probe şi cele mai multe, pentru că s-a dus viaţa unui copil de doi ani, care era sănătos”, a povestit bărbatul, potrivit Antena 3.

El a precizat și că analizele fetiței au indicat valori mai mari decât cele normale, dar cei de la clinica stomatologică au insistat ca ei să o ducă acolo.

”Într-adevăr, ieșiseră nişte valori la analize mult mai mari, noi am insistat să nu ne ducem, că lumea spune că ne-am dus copilul la moarte, cum să ducem copilul la moarte? Am dus copilul la o clinică bună, unde mai făcusem acolo o operaţie, am vrut ce e mai bun pentru copil, dar nu ştiam noi că ei o omoară. N-au decis să o omoare, teoretic, dar, practic uitaţi ce s-a întâmplat. Ei au insistat să venim. (…) Aş vrea ca doamna anestezistă să iasă public să ne spună de ce ne-a chemat cu aşa insistenţă. Eu nu văd decât un singur motiv, de bani”, a mai declarat bărbatul.

Bărbatul i-a acuzat pe reprezentanții clinicii de faptul că au chemat ambulanța când fetița deja murise. El a precizat că fetița avea o infecție la dinți și de asta au mers cu ea la clinică.

Mama nu a putut să își conducă copilul pe ultimul drum

Copila a fost înmormântată, sâmbătă, iar mama ei nu a putut fi prezentă la ceremonie.

