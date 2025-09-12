Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale

Stanislav Zarutskyi, tatăl tinerei ucrainene Iryna Zarutska, ucisă de un bărbat în SUA, nu a putut participa la înmormântarea acesteia în Charlotte, Carolina de Nord, din cauza regulilor stricte care interzic bărbaților apți de luptă să părăsească Ucraina.

Bărbatul e „devastat” că nu a putut să-și ia rămas bun de la frumoasa sa fiică, care a fost înjunghiată brutal într-un tren, de Decarlos Brown Jr., un criminal de carieră fără adăpost, potrivit Daily Mail.

Asasinarea Irynei, luna trecută, crima fiind surprinsă în imagini cutremurătoare de camerele de supraveghere, a provocat un adevărat șoc la nivel național.

Președintele american Donald Trump a calificat crima drept „oribilă” și a sugerat că orașul ar putea fi următorul în care va fi mobilizată Garda Națională, după Washington. Mai mult, el a cerut pedeapsa cu moarte pentru suspect: „Nu poate exista altă opțiune!”

A existat o indignare generalizată față de faptul că povestea a fost inițial ignorată de mass-media liberală națională, inclusiv The New York Times, The Wall Street Journal și CNN.

Iryna a fost forțată să emigreze în SUA acum trei ani, la începutul războiului brutal al lui Vladimir Putin, împreună cu mama sa Anna și doi frați, lăsându-l pe tatăl său Stanislav în Ucraina, deoarece acesta are sub 60 de ani și nu poate pleca. Ea avea, atunci, 20 de ani.

Un necrolog scris de familia sa arată că era „o artistă talentată și pasionată, Iryna a absolvit Colegiul Synergy din Kiev cu o diplomă în artă și restaurare. Tatăl ei, Stanislav, era constructor înainte de război, iar mama ei era casnică în Ucraina, având talent la broderie și croșetat. Își împărtășea cu generozitate creativitatea, oferind familiei și prietenilor lucrări de artă realizate de ea. Îi plăcea să sculpteze și să creeze haine unice, eclectice, care reflectau spiritul ei vibrant. Iryna avea, de asemenea, o dragoste profundă pentru animale. Adesea avea grijă de animalele de companie ale vecinilor, iar mulți își amintesc cu drag cum o vedeau plimbându-le prin cartier, mereu cu zâmbetul ei radiant.

Visul ei era să urmeze o carieră de asistentă veterinară, în timp ce lucra și pentru a-și câștiga independența, învățând să conducă. Remarcabil este faptul că a ajuns să vorbească fluent engleza într-un timp foarte scurt, ceea ce reflectă determinarea și dragostea ei pentru învățare. Deși îi plăceau aventurile, vizitarea obiectivelor turistice și explorarea de locuri noi împreună cu prietenii apropiați, Iryna era, în fond, o persoană casnică, cea mai fericită când era înconjurată de familie și de cei dragi. Mama ei își amintește cu drag de capacitatea ei de a dormi foarte mult timp, ceva ce ea numea afectuos «darul unui artist»”.

Iryna lasă în urmă părinții, Anna și Stanislav, sora, Valeriia, fratele, Bohdan, și „partenerul de viață”, numit Stas Nikulytsia.

Marea familie, ca multe altele, despărțită de războiul lui Putin, „a avut întotdeauna animale de companie — copiii aduceau adesea acasă pisoi vagabonzi, iar părinții lor nu se puteau hotărî să trimită animalele înapoi pe stradă”.

În țara sa natală, Iryna „lucra ca barmaniță la magazinul Beer Market și se ocupa și de restaurarea clădirilor și artefactelor istorice. În august 2022, s-a mutat în Statele Unite împreună cu familia sa, stabilindu-se în Charlotte”.

A studiat engleza și „a învățat repede în Statele Unite. Plimba animalele de companie ale vecinilor și visa să devină asistentă veterinară, în timp ce, deocamdată, lucra într-un magazin de haine și la Zepeddie’s Pizza. În plus, a făcut modelling și a colaborat cu fotografa și make-up artistul Ulyana Kozlovskaya”.

La începutul acestei săptămâni, mătușa Irynei, Valeria, a declarat în exclusivitate pentru sursa citată că mama Irynei era prea speriată să iasă din casa din Charlotte, după uciderea fiicei sale.

Femeia de 56 de ani, care e mătușa Irynei prin căsătoria cu soțul ei, Frank Scott Haskell, a spus că familia „trăiește de trei ani într-o durere incredibilă” din cauza războiului sângeros care continuă în Ucraina natală.

Ea a spus că au nevoie de „timp” și „spațiu” și că nu vor să-și „expună” durerea, adăugând: „Nu am cuvinte”.

Familia se luptă să facă față interesului intens pentru uciderea oribilă a Irynei, a spus ea, adăugând că mama Irynei, Anna, este prea speriată pentru a ieși din casă.

Sursă foto: x.com/nexta_tv