Prima pagină » Actualitate » Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale

Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale

12 sept. 2025, 18:41, Actualitate
Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale

Stanislav Zarutskyi, tatăl tinerei ucrainene Iryna Zarutska, ucisă de un bărbat în SUA, nu a putut participa la înmormântarea acesteia în Charlotte, Carolina de Nord, din cauza regulilor stricte care interzic bărbaților apți de luptă să părăsească Ucraina.

Bărbatul e „devastat” că nu a putut să-și ia rămas bun de la frumoasa sa fiică, care a fost înjunghiată brutal într-un tren, de Decarlos Brown Jr., un criminal de carieră fără adăpost, potrivit Daily Mail.

Asasinarea Irynei, luna trecută, crima fiind surprinsă în imagini cutremurătoare de camerele de supraveghere, a provocat un adevărat șoc la nivel național.

Președintele american Donald Trump a calificat crima drept „oribilă” și a sugerat că orașul ar putea fi următorul în care va fi mobilizată Garda Națională, după Washington. Mai mult, el a cerut pedeapsa cu moarte pentru suspect: „Nu poate exista altă opțiune!”

A existat o indignare generalizată față de faptul că povestea a fost inițial ignorată de mass-media liberală națională, inclusiv The New York Times, The Wall Street Journal și CNN.

Iryna a fost forțată să emigreze în SUA acum trei ani, la începutul războiului brutal al lui Vladimir Putin, împreună cu mama sa Anna și doi frați, lăsându-l pe tatăl său Stanislav în Ucraina, deoarece acesta are sub 60 de ani și nu poate pleca. Ea avea, atunci, 20 de ani.

Un necrolog scris de familia sa arată că era „o artistă talentată și pasionată, Iryna a absolvit Colegiul Synergy din Kiev cu o diplomă în artă și restaurare. Tatăl ei, Stanislav, era constructor înainte de război, iar mama ei era casnică în Ucraina, având talent la broderie și croșetat. Își împărtășea cu generozitate creativitatea, oferind familiei și prietenilor lucrări de artă realizate de ea. Îi plăcea să sculpteze și să creeze haine unice, eclectice, care reflectau spiritul ei vibrant. Iryna avea, de asemenea, o dragoste profundă pentru animale. Adesea avea grijă de animalele de companie ale vecinilor, iar mulți își amintesc cu drag cum o vedeau plimbându-le prin cartier, mereu cu zâmbetul ei radiant.

Visul ei era să urmeze o carieră de asistentă veterinară, în timp ce lucra și pentru a-și câștiga independența, învățând să conducă. Remarcabil este faptul că a ajuns să vorbească fluent engleza într-un timp foarte scurt, ceea ce reflectă determinarea și dragostea ei pentru învățare. Deși îi plăceau aventurile, vizitarea obiectivelor turistice și explorarea de locuri noi împreună cu prietenii apropiați, Iryna era, în fond, o persoană casnică, cea mai fericită când era înconjurată de familie și de cei dragi. Mama ei își amintește cu drag de capacitatea ei de a dormi foarte mult timp, ceva ce ea numea afectuos «darul unui artist»”.

Iryna lasă în urmă părinții, Anna și Stanislav, sora, Valeriia, fratele, Bohdan, și „partenerul de viață”, numit Stas Nikulytsia.

Marea familie, ca multe altele, despărțită de războiul lui Putin, „a avut întotdeauna animale de companie — copiii aduceau adesea acasă pisoi vagabonzi, iar părinții lor nu se puteau hotărî să trimită animalele înapoi pe stradă”.

În țara sa natală, Iryna „lucra ca barmaniță la magazinul Beer Market și se ocupa și de restaurarea clădirilor și artefactelor istorice. În august 2022, s-a mutat în Statele Unite împreună cu familia sa, stabilindu-se în Charlotte”.

A studiat engleza și „a învățat repede în Statele Unite. Plimba animalele de companie ale vecinilor și visa să devină asistentă veterinară, în timp ce, deocamdată, lucra într-un magazin de haine și la Zepeddie’s Pizza. În plus, a făcut modelling și a colaborat cu fotografa și make-up artistul Ulyana Kozlovskaya”.

La începutul acestei săptămâni, mătușa Irynei, Valeria, a declarat în exclusivitate pentru sursa citată că mama Irynei era prea speriată să iasă din casa din Charlotte, după uciderea fiicei sale.

Femeia de 56 de ani, care e mătușa Irynei prin căsătoria cu soțul ei, Frank Scott Haskell, a spus că familia „trăiește de trei ani într-o durere incredibilă” din cauza războiului sângeros care continuă în Ucraina natală.

Ea a spus că au nevoie de „timp” și „spațiu” și că nu vor să-și „expună” durerea, adăugând: „Nu am cuvinte”.

Familia se luptă să facă față interesului intens pentru uciderea oribilă a Irynei, a spus ea, adăugând că mama Irynei, Anna, este prea speriată pentru a ieși din casă.

Sursă foto: x.com/nexta_tv

Citește și

EXTERNE În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
20:15
În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
VIDEO Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut
19:39
Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut
SĂNĂTATE Tratamentele pentru pacienții oncologici vor fi asigurate fără întreruperi: CNAS alocă 405 milioane de lei pentru MEDICAMENTE
17:43
Tratamentele pentru pacienții oncologici vor fi asigurate fără întreruperi: CNAS alocă 405 milioane de lei pentru MEDICAMENTE
ACTUALITATE CTP își pune cenușă în cap în cazul Charlie Kirk, după ce comentariul său a REVOLTAT jumătate de România
17:35
CTP își pune cenușă în cap în cazul Charlie Kirk, după ce comentariul său a REVOLTAT jumătate de România
ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază
16:51
Premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis. 'Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse...
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
Tentativă de jaf la casa unei ispite de la Insula Iubirii: Nu îmi mai simt picioarele
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
RadioImpuls
Roxana Blagu suferă în tăcere de aproape 13 ani! Vedeta încearcă în zadar să-și recupereze fiica: „Și dacă am speranțe, timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi”. Cele două au rupt orice legătură după ce artista s-a despărțit de tatăl Oanei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Asteroidul Ryugu sfidează încă o dată așteptările astronomilor
VIDEO NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”
19:23
NATO lansează misiunea „Santinela estică”. Mark Rutte: „Am văzut drone care au încălcat spațiul aerian NATO în România, Estonia, Letonia și Lituania”
EXTERNE Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală
19:19
Oficialii de la Varșovia îl contrazic pe Trump: Incursiunea DRONELOR rusești nu avea cum să fie accidentală
SPORT Mirel Rădoi îi ia apărarea lui Mircea Lucescu: „Nu avem alți 23 de jucători cu care să îi înlocuiești”
19:18
Mirel Rădoi îi ia apărarea lui Mircea Lucescu: „Nu avem alți 23 de jucători cu care să îi înlocuiești”
ENERGIE Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA
18:50
Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție. Budapesta anunță că proiectul va CONTINUA
ACTUALITATE Familiile tinerilor români luaţi de ape în timpul unei viituri în Italia, în 2024, cer despăgubiri de milioane de euro
18:01
Familiile tinerilor români luaţi de ape în timpul unei viituri în Italia, în 2024, cer despăgubiri de milioane de euro
APĂRARE Polonia va folosi tehnologie de la BAE Systems pentru a construi o fabrică de armament de ultimă generație
17:57
Polonia va folosi tehnologie de la BAE Systems pentru a construi o fabrică de armament de ultimă generație