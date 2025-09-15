Prima pagină » Actualitate » Taxă de acces pe Transfăgărășan. Conducătorii auto așteaptă cu îngrijorare noul bir decis de autorități

Taxă de acces pe Transfăgărășan. Conducătorii auto așteaptă cu îngrijorare noul bir decis de autorități

15 sept. 2025, 17:53, Actualitate
Autoritățile iau în calcul introducerea unei noi taxe, care cu siguranță va nemulțumi foarte mulți conducători auto. Astfel, taxa de acces pe Transfăgărășan va asigura fondurile necesare unei resistematizări complete a căii rutiere cu impact național.

Motivația unei taxe de acces pe Transfăgărășan vizează limitarea aglomerației, ordonarea comerțului și finanțarea investițiilor turistice, notează Profit.ro.

Bâlea Lac are nevoie urgentă de o resistematizaare

Zona Bâlea Lac se confruntă cu o serie de probleme majore: cozi uriașe de mașini, parcări improvizate, mizerie, kitsch și urși atrași de gunoaie. Potrivit autorităților, fondurile obținute dintr-o eventuală taxă ar putea fi direcționate pentru a soluționa o serie de probleme stringente. Este vorba de amenajarea de parcări moderne, selectarea comercianților autorizați și crearea unui turism sustenabil.

„Turismul acesta de masă, cum vedem la Bâlea Lac, trebuie reașezat. Când te duci pe Transfăgărășan ce vezi? O adunătură de tarabe! Nu-ți previne să mai oprești sau să repeți experiența. Cred că lucrurile acesta pot fi reglate la nivel național. Dacă ar intra odată în Codul Patrimoniului în Parlament, care este cam gata, acolo este definit foarte clar peisajul cultural. Ce ai voie și cum ai voie să faci. Dacă nu impui autorităților locale să gestioneze altfel peisajul acesta cultural, acolo se va transforma într-o zonă distrusă în curând. Acolo este o agresiune și presiune. (…) Este un haotism urban care trebuie reparat”, a declarat Ciprian Ștefan, director al Muzeului Astra din Sibiu și fost consilier al ministrului Culturii.

Turismul de masă face ravagii inclusiv pe Transfăgărășan

În altă ordine de idei, reprezentanții mediului cultural avertizează că turismul de masă, haotic degradează peisajul, descurajând vizitatorii. Din păcate, lipsa reglementărilor clare favorizează apariția tarabelor improvizate și a urbanismului necontrolat, ceea ce poate duce la distrugerea zonei. O soluție eficientă ar fi includerea regiunii în Codul Patrimoniului, astfel peisajul cultural ar beneficia de norme stricte de protecție și gestionare.

