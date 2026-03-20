De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi

Te-ai întrebat vreodată de ce ar fi necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, dar și cât de des ar trebui să faci acest lucru? Specialiștii arată că acest pas poate fi făcut destul de rapid, în cazul anumitor aplicații, contribuind la prelungirea duratei de viață a dispozitivului.

Specialiștii din domeniul tehnologiei au adus în atenție, în multiple cazuri, motivele pentru care ar trebui să fie îndeplinite anumite funcții, pentru a prelungi bateria dispozitivelor și pentru ca experiența utilizatorilor să fie cât mai fluidă. Printre aceste activități rapide se numără ștergerea memoriei cache.

De ce să ștergi memoria cache pe Android

Specialiștii susțin că gestionarea corectă a memoriei cache pe dispozitivele Android este esențială pentru menținerea performanței optime. Deși memoria cache facilitează accesul mai rapid la aplicații prin stocarea fișierelor temporare, gestionarea necorespunzătoare poate duce la acumularea excesivă. La rândul ei, are un impact negativ asupra performanței sistemului, notează Eleconomista.es.

De aceea, este recomandată golirea periodică a memorie cache a anumitor aplicații. Acest aspect poate fi îndeplinit simplu și rapid, accesând setările dispozitivului sau utilizarea unor instrumente specializate, cum ar fi Google Files. Prinm intermediul instrumentului respectiv, memoria va fi eliberată, iar funcționalitățile dispozitivului pot fi îmbunătățite.

Cum ștergi memoria cache

Pentru a șterge memoria cache a aplicațiilor pe dispozitivul Android trebuie să accesezi, inițial, setările. Apoi, accesezi secțiunea de stocare unde vei observa cum este utilizat spațiul din dispozitiv. Va fi menționată și memoria cache. Dispozitivele mai noi permite curățarea individuală a aplicațiilor, motiv pentru care poți alege unde să ștergi memoria cache.

„Google Files este o aplicație simplă care a apărut ca o soluție completă, oferind o modalitate sigură și eficientă de a curăța fișierele temporare fără a compromite datele esențiale. Poate fi descărcată din Magazin Play. Ștergerea regulată a memoriei cache poate avea un impact pozitiv imediat asupra performanței dispozitivului, așa că urmați acești pași și veți observa imediat acest lucru”, scrie sursa citată.

