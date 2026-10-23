Temperaturile cresc cu 3-4 grade C în weekend. Unde va fi soare și în ce zi

După o vreme ploioasă și rece, iată că temperaturile mai cresc cu 3-4 grade în weekend, față de ziua de vineri, 23 octombrie 2026.

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Suntem în zi de toamnă autentică, iar ploile au cuprins mai multe zone ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică în care a avertizat că ploile vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla cu putere și nu va lipsi nici grindina.

Temporar vor fi intensificări ale vântului. Se vor manifesta în Bărăgan, sudul Moldovei și al Olteniei, cu rafale în general de 40-50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane. Pe lângă București, azi avem ploi și la Constanța, Brașov, Ploiești, Pitești și Botoșani. În alte regiuni ale țării, cerul a fost mai mult acoperit, potrivit ANM.

Dar sunt vești bune, deoarece, în weekendul 24-25 octombrie 2026, vremea se mai ameliorează, sub aspectul că ploile se vor diminua, iar cerul va fi parțial noros, ceea ce înseamnă că soarele își va face, totuși, apariția.

Potrivit prognozei vremea ido, sâmbătă, temperaturile mai cresc cu 4 grade C în București, iar maxima zilei va fi de 17 grade C. Însă, sâmbătă este prognozată ceață.

Duminică, în Capitală este anunțată o temperatură diurnă de 16 grade C, iar cerul va fi parțial noros, ceea ce înseamnă că vom avea perioade în care vom putea vedea și simți razele soarelui. O zi cu adevărat însorită în Capitală va fi, însă, miercuri, 28 octombrie 2026. În această zi, temperaturile se vor încadra între 5 și 16 grade C.

Și la munte temperaturile mai cresc în acest weekend, iar soarele se va arăta parțial. Deși azi plouă, sâmbtă și duminică nu mai sunt prognozate ploi. Valorile termice vor atinge maxime de 17 grade C.