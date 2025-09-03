Criza economică ce afectează România și riscurile deficitului public uriaș nu aveau cum să scape atenției FMI. O delegație a Fondului Monetar Internațional a venit la București miercuri. Misiunea renumitei instituții financiare internaționale se desfășoară în perioada 3-12 septembrie, primele concluzii fiind deja conturate.



Vizita este, de fapt, una reprogramată și amânată din primăvară, pentru perioada care a succedat alegerilor electorale.

Vizită a FMI la București. Verdictul preliminar este unul favorabil

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, declară că vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) la Bucureşti, condusă de şeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie perfectă pentru evaluarea eforturilor de stabilizare şi consolidare a finanţelor publice. Ministrul apreciază că ne aflăm pe o direcţie mult îmbunătăţită, misiunea FMI recunoscând angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente.

Ministrul Finanţelor anunţă un dialog constructiv cu FMI, despre viitorul economic al României.

”Vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) la Bucureşti, condusă de şeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă pentru a reitera eforturile noastre de a stabiliza şi consolida finanţele publice. Am avut discuţii substanţiale, în cadrul acestei vizite pe care Fondul o face periodic ţǎrilor membre, axate pe evoluţia economiei româneşti şi pe pachetele de măsuri recente”, afirmă ministrul într-o postare pe Facebook.

Reprezentanţii FMI au salutat măsurile Executivului, asigură ministrul Finanțelor

Potrivit acestuia, ”suntem pe o direcţie semnificativ îmbunătăţită, iar misiunea FMI a recunoscut eforturile şi angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente”.

”Reprezentanţii FMI au salutat măsurile recente. Deşi acestea genereazǎ dezbateri intense, acţionǎm cu deplinǎ convingere asupra necesitǎţii lor. Nu pentru că ne-o spune FMI sau alţi parteneri externi, ci pentru că viitorul economic al României depinde de responsabilitatea cu care tratăm acest moment”, afirmă Nazare.

În același context, oficialul menţionează că ”o ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă”. Cu alte cuvinte, ar fi de preferat ca măsurile de corectare a uriașului deficit public să vină etapizat.

”Vrem o economie sănătoasă şi rezilientǎ, iar tot ceea ce facem în aceastǎ perioadǎ reprezintǎ fundaţia pe care o reconstruim, şubrezitǎ de deficitul nepermis de ridicat şi de gestionarea deficitarǎ a finanţelor publice din ultimii ani. Acesta este mesajul pe care l-am transmis şi azi reprezentanţilor FMI şi pe care îl vom relua ori de câte ori este necesar”, declară Nazare.

