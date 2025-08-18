Prima pagină » Știri politice » Ministrul Economiei îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Întârzierea ședințelor de COALIȚIE reflectă priorități politice, nu ale cetățenilor

Ministrul Economiei îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Întârzierea ședințelor de COALIȚIE reflectă priorități politice, nu ale cetățenilor

Olga Borșcevschi
18 aug. 2025, 16:04, Știri politice
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, luni, la B1 TV, că întârzierile ședințelor de coaliție indică faptul că anumite măsuri importante și relansarea economică sunt amânate pentru interese politice interne. El a evidențiat nevoia de reformă a companiilor de stat și implementarea criteriilor de performanță.

„Eu am fost informat de colegii mei că la ora 5 particip la ședința de coaliție de la Guvern. Informațiile acum sunt că această ședință de coaliție se va desfășura. E normal să se desfășoare, trebuiesc niște decizii și faptul că parte din deciziile astea nu convin unora, nu poate fi susținut că nu te preziți la ședința de coaliție pentru că n-ai alte argumente și spui că nu ești de acord. Eu văd lucrurile astea ca o componentă a legilor interne în PSD, pe care o înțeleg. Sunt alegeri interne, sunt multe cuțite aruncate în spate și fiecare dintre echipele de candidați încearcă să puncteze public spunând ceva la masa guvernului pentru a se auzi în curtea internă. Însă nu e foarte responsabil să tragi problemele partidului tău în ședința de coaliție pentru că acolo să trimiți diverse semnale pentru membrii de partid. Una e bucătăria internă a partidului și alta este guvernarea acestei țări”, a spus Radu Miruță.

Ministrul USR a comentat și declarațiile lui Sorin Grindeanu despre programul de relansare economică.

„Nu merge relansarea economică cu aceleași metode prin care sunt numiți oamenii în companiile de stat ale Ministerului Economiei. Ca să relansez economic, trebuie să reorganizez modul în care aceste companii sunt coordonate. Că de acolo se relansează economia, din a produce mai mult, din a valorifica resursele pe care statul român le are și alte țări nu le au. Și am început un astfel de demers, însă acele contracte betonate despre care spuneam la început că au fost rezolvate, punându-și niște oameni înainte de a începe această coaliție, nu sunt congruente cu o relansare economică. Așadar, pasul 1 este modificarea ordonanței 109, cum noi la USR susținem și o să susțin cu tărie și în cadrul ședinței de coaliție de astă seară, în sensul de a putea să introduci criterii de performanță noi, în sensul de a verifica aceste criterii de performanță o dată la o jumătate de an, nu o dată la un an, în sensul de a stopa aceste prefăcătorii de selecții, care n-au nicio legătură cu selecția. În spatele unei legi, care se numește ordonanța 109, se ascunde o fără de lege”, a adăugat el.

Miruță a mai spus că „nu se poate o singură firmă cu unul, doi angajați să selecteze managementul”.

„Deci trebuie să avem curaj foarte asumat să discutăm despre lucrurile astea, trebuie oprite. Sper că există înțelepciune și continuitate între ceea ce declară domnul Grindeanu și ceea ce se va susține în coaliție și anume să avem curaj să spunem că modul în care ne prefacem că e condus în conduse companiile acestui stat, trebuie schimbat. Trebuie luate niște măsuri. Și întârzierea întâlnirilor de coaliție arată doar un singur lucru. Că nu vrem să mergem mai departe cu măsurile care sunt luate împotriva interesului nostru politic. Pachetul numărul 1 a presupus niște măsuri pentru cetățeni. S-a strâns cureaua pentru cetățeni. Pachetul numărul 2 vă va demonstra că vor fi luate niște măsuri pentru mediul politic, pentru cei care sunt puși în funcție. Dacă ne oprim și nu facem acest pachet 2, este doar o înșelătorire la adresa oamenilor care le-am cerut indulgență pentru ca să le arătăm că o lună mai târziu luăm și pentru noi niște măsuri. Deci întârzierea unor ședințe de coaliție în care să fie adoptate aceste măsuri, din punctul meu de vedere doar asta arată că vrem să întârziem măsuri luate împotriva membrilor de partid numiți prin diverse funcții în statul român”, a concluzionat ministrul.

Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX

