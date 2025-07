„ȚEPE” reclamate de sute de persoane care s-au înscris la cursurile de pe platforma DallesGo. Poveștile păgubiților

Sute de persoane s-au declarat păgubite, în clipuri și comentarii pe rețelele sociale, unde au împărtășit experiențele extrem de neplăcute pe care le-a avut când au vrut să se înscrie la cursurile organizate de platforma DallesGo sau, mai rău, au plătit cursuri care nu s-au mai organizat, iar recuperarea banilor, acolo unde s-au recuperat, a fost un demers foarte dificil. Gândul a contactat una dintre persoanele a cărei postări video s-a viralizat, la jumătatea lunii iunie, administratorul unui grup consistent de păgubiți organizat pe Facebook, dar și pe organizatorii platformei, pentru reacții oficiale. O lună mai târziu, singurul care a răspuns cu detalii despre „țepele” primite de mulți români a venit din partea lui Vasile Ion, cel care a creat un grup la care au subscris sute de persoane, „Păgubiți de Dalles Go”. Răspunsul lui a venit la o zi după un reportaj realizat de publicat de Recorder pe 15 iulie.

Un clip publicat de o utilizatoare TikTok, Cătălina, în iunie, a atras mii de reacții.

„Vă rog să vă uitați la tot videoclipul, chiar dacă e lung! Mi se pare că am ajuns într-o fază în care țepele și hoții sunt mai mult încurajați decât pedepsiți. Aveți grijă în ce vă investiți banii, timpul și nervii! Cât despre dânșii, consider că ar trebui să fie văzută adevărata față. Există și un grup pe Facebook “Păgubiți de Dalles Go” pentru că, din păcate, sora mea nu este singura păcalită. Stați departe de oameni care creează palate pe lacrimile și truda altora! ❤️ #fyp #fypp”, a scris ea în preambului clipului.

Reporterul Gândul i-a solicitat detalii concrete, la care nu a răspuns de atunci.

Date fiind reclamațiile numeroase din comentarii dar și alte cazuri mai vechi din presa locală, Gândul a scris și pe adresa oficială a platformei de cursuri after work, fără un răspuns, și administratorului grupului de păgubiți, inițiat după propria experiență neplăcută.

Vasile Ion a povestit cum au reușit membri grupului să recupereze banii plătiți.

În ceea ce privește numărul de păgubiți, Vasile Ion spune că, până marți, înainte cu o zi înainte de apariția reportajului Recorder, erau aproximativ 580 de membri, după care într-o singură zi a crescut la peste 600, mai concret 676, miercuri.

Vasile Ion spune că a inițiat acest grup pentru ca a oamenii să se întâlnească și să discute să se organizeze, nu și pentru a-i ajută cu notificări în instanță.

„Povestea mea e deja veche de acum doi ani, eu am reușit să-mi recuperez banii în cele din urmă, aproximativ 3.000 de lei. Bineînțeles nu a fost ușor. Din câte am înțeles domnul Banică are studii de drept și știe probabil cum să navigheze la limita legalului”, a spus Vasile Ion.