Prima pagină » Actualitate » Theo Rose nu îi cere bani soțului ei. ”Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva”

Theo Rose nu îi cere bani soțului ei. ”Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva”

16 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Theo Rose nu îi cere bani soțului ei. ”Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva”
Theo Rose nu îi cere bani soțului ei

Cântăreața Theo Rose a  mărturisit că nu îi cere bani soțului ei, Anghel Damian, nici macar atunci când are probleme financiare.

Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și Anghel Damian au împreună un copil, Sasha.

Theo Rose a mărturisit, într-un podcast, că nu apelează la sprijinul financiar al partenerului său de viață. Artista a explicat că și atunci când a avut perioade dificile din punct de vedere financiar a ales să se descurce singură.

Theo Rose nu îi cere bani soțului ei. ”Nici nu a știut o vreme până am depășit problema”

”A fost o perioadă în care îmi veniseră taxele de plătit, TVA pentru firmă, și nu aveam. Să îi cer lui Anghel nu era o soluție (…) Nici nu a știut o vreme până am depășit problema. I-am spus, la un moment, dar era relația la început și nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva”, a spus Theo Rose, citată de revista Viva.

”Preferam oricând să dau eu, dar nu. Și atunci n-am cerut ajutorul. Cumva, m-a ajutat Dumnezeu fix când era termenul-limită. Mi-au intrat niște bani ca lumea și atunci m-am bucurat pentru că toți banii ăia s-au dus pe taxe”, a mai declarat artista.

