Theo Rose nu îi cere bani soțului ei. ”Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva”

Cântăreața Theo Rose a mărturisit că nu îi cere bani soțului ei, Anghel Damian, nici macar atunci când are probleme financiare.



Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și Anghel Damian au împreună un copil, Sasha.

Theo Rose a mărturisit, într-un podcast, că nu apelează la sprijinul financiar al partenerului său de viață. Artista a explicat că și atunci când a avut perioade dificile din punct de vedere financiar a ales să se descurce singură.

Theo Rose nu îi cere bani soțului ei. ”Nici nu a știut o vreme până am depășit problema”

”A fost o perioadă în care îmi veniseră taxele de plătit, TVA pentru firmă, și nu aveam. Să îi cer lui Anghel nu era o soluție (…) Nici nu a știut o vreme până am depășit problema. I-am spus, la un moment, dar era relația la început și nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva”, a spus Theo Rose, citată de revista Viva.

”Preferam oricând să dau eu, dar nu. Și atunci n-am cerut ajutorul. Cumva, m-a ajutat Dumnezeu fix când era termenul-limită. Mi-au intrat niște bani ca lumea și atunci m-am bucurat pentru că toți banii ăia s-au dus pe taxe”, a mai declarat artista.