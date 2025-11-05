TikTok, anchetată în Franța pentru algoritmi care incită la SUICID

Autoritățile judiciare din Franța au deschis o anchetă privind platforma chineză de socializare TikTok și riscurile pe care algoritmii acesteia le prezintă pentru tinerii care se sinucid. Concret, francezii susțin că TikTok folosește algoritmi care incită la suicid.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că ancheta a fost deschisă ca răspuns la solicitarea unei comisii parlamentare de a demara o anchetă penală privind posibila responsabilitate a TikTok pentru punerea în pericol a vieții tinerilor utilizatori.

Ce investighează procuratura de la Paris

Ea a spus că un raport al comisiei a remarcat „moderarea insuficientă a TikTok, accesul facil al minorilor la aceasta și algoritmul său sofisticat, care ar putea împinge persoanele vulnerabile spre sinucidere, prin prinderea lor rapidă într-o buclă de conținut dedicat”.

Brigada de criminalitate cibernetică a Poliției din Paris va investiga „infracțiunea de furnizare a unei platforme pentru propagandă în favoarea produselor, obiectelor sau metodelor recomandate ca mijloace de sinucidere”. Această faptă se pedepsește cu trei ani de închisoare, scrie agenția Reuters.

De asemenea, va investiga „infracțiunea de facilitare a tranzacțiilor ilegale de către o bandă organizată”, pedepsită cu 10 ani de închisoare și o amendă de 1,2 milioane de dolari.

Raportul parlamentar a urmărit să examineze efectele psihologice ale rețelei TikTok asupra tinerilor, după ce șapte familii au acuzat platforma, într-un proces din 2024, că le-a expus copiii la conținut care îi împingea să se sinucidă.

Președintele comisiei a declarat pe 11 septembrie că „TikTok a pus în pericol în mod deliberat sănătatea și viața utilizatorilor săi”. Prin urmare, el a sesizat instanța în această privință.

La momentul respectiv, TikTok a transmis că „respinge categoric prezentarea înșelătoare a Comisiei, care încearcă să facă din compania noastră țap ispășitor pentru probleme care privesc întregul sector și societatea în ansamblu”.

Avertismentul Amnesty International

Procuratura a spus că, pe lângă raportul parlamentar, ancheta va include și alte concluzii, printre care un raport al Senatului din 2023 care evidențiază riscurile în ceea ce privește libertatea de exprimare, colectarea datelor și algoritmii ofensivi.

De asemenea, a citat un raport al Amnesty International din 2023 care avertizează că algoritmii TikTok creează dependență și prezintă un risc de automutilare în rândul tinerilor.

Procuratura a adăugat că un raport din februarie 2025 al agenției de stat franceze Viginum, care urmărește interferențele digitale străine, avertiza asupra riscului de manipulare a opiniei publice în context electoral.

