China a fost de acord să transfere TikTok investitorilor din SUA, anunță șeful Trezoreriei americane

Olga Borșcevschi
30 oct. 2025, 17:26, Știri externe
Statele Unite și China au ajuns la un acord privind viitorul TikTok, iar implementarea înțelegerii este planificată pentru perioada imediat următoare. Anunțul a fost făcut de ministrul de finanțe al SUA, Scott Bessent, după întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping.

Potrivit oficialului american, China a fost de acord cu transferul drepturilor de proprietate asupra activelor TikTok din SUA. Noua companie, care va fi creată în baza acordului, va fi controlată în principal de investitori americani. Participația companiei ByteDance va fi redusă la mai puțin de 20%, în conformitate cu cerințele legislației privind securitatea națională.

Părțile au convenit deja asupra condițiilor tranzacției, iar în curând se așteaptă încheierea acesteia.

Sigla aplicației TikTok. Foto: Mediafax

Pe 26 septembrie, Trump a semnat un decret privind TikTok. Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că după tranzacție partea americană a TikTok ar putea valora aproximativ 14 miliarde de dolari.

De asemenea, SUA și China au convenit să suspende pentru un an restricțiile de export impuse de Beijing asupra livrărilor de metale rare către Statele Unite.

