După o vară de proteste neîntrerupte, sindicaliștii din Educație se pregătesc de momentul zero al demersului lor revendicativ față de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Aceștia au anunțat boicotarea începerii anului școlar și organizarea unui miting, luni 8 septembrie, în Capitală, chiar în ziua în care este programată deschiderea noului an școlar.

„Vă invităm să vă alăturați demersurilor noastre, să nu opriți colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințați, este mesajul transmis vineri de sindicaliștii din Educație către directorii și inspectorii școlari, în contextul protestelor anunțate pentru luni.

Guvernul a dictat creșterea normei în cazul directorilor și inspectorilor

Potrivit unui mesaj al FSLI și al federației„Spiru Haret”, adresat vineri directorilor de școli și inspectorilor școlari și citat de Mediafax, protestele sunt organizate pentru un sistem de învățământ sănătos, predictibil și finanțat corespunzător. Practic, se luptă pentru „un sistem în care fiecare dintre noi – profesor, director, inspector – să își poată desfășura activitatea cu profesionalism și demnitate”.

„Înțelegem presiunea la care sunteți supuși: pe de o parte, aveți responsabilitatea de a implementa decizii venite de la nivel central, iar pe de altă parte, vă confruntați zilnic cu nemulțumirile legitime ale cadrelor didactice, cu lipsa de resurse și cu birocrația excesivă. Aceste măsuri nu doar că îngreunează activitatea managerială și de îndrumare, dar vă îndepărtează de rolul fundamental de lideri și mentori ai comunităților școlare. (…) Suntem convinși că măsura creșterii obligației de catedră pentru directori și inspectori înseamnă un efort mult mai mare din partea celor care ocupă aceste funcții și se impune să luptăm împreună și pentru abrogarea acestei măsuri anti-educație”, se arată în comunicat.

Directorii și inspectorii sunt invitați să se alăture protestelor

Directorii și inspectorii sunt invitați să se alăture demersurilor sindicale, iar sindicaliștii le atrag atenția că protestatarii luptă și pentru drepturile lor. Aceștia le solicită să nu le pună piedici colegilor care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințe pe cei care vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale.

„Toți cei care vor mărșălui pe străzile Bucureștiului o vor face și pentru dumneavoastră. Gândiți-vă că înainte de a fi directori sau inspectori ați fost exact ca cei care luni, 8 septembrie, își vor striga nemulțumirea în stradă. Cu mulți ați fost sau sunteți colegi, cu unii chiar prieteni. Nu-i initimidați, nu le tăiați aripile, doar pentru că un ministru trecător vă cere acest lucru. Și, mai mult, arătați că sunteți mai presus de acuzațiile prim-ministrului Ilie Bolojan și ați pune în practică orice măsură promovată de Executiv indiferent cât rău ar face sistemului educational” , mai transmit federațiile sindicale.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ceremonia de deschidere a anului școlar va avea loc în fața Guvernului. Cele mai mari sindicate din învățământ vor boicota prima zi de școală și vor protesta în Piața Victoriei

Colapsul școlii românești. Profesorii strigă „CATALOGUL” disperării în poarta Ministerului Educației. ZIUA a 16-a de proteste față de Legea Bolojan