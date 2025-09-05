Prima pagină » Actualitate » Sindicaliștii din Educație roagă directorii și inspectorii să nu le saboteze protestul. „Nu-i amenințați pe protestatari”

Sindicaliștii din Educație roagă directorii și inspectorii să nu le saboteze protestul. „Nu-i amenințați pe protestatari”

05 sept. 2025, 11:47, Actualitate
Sindicaliștii din Educație roagă directorii și inspectorii să nu le saboteze protestul. „Nu-i amenințați pe protestatari”

După o vară de proteste neîntrerupte, sindicaliștii din Educație se pregătesc de momentul zero al demersului lor revendicativ față de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Aceștia au anunțat boicotarea începerii anului școlar și organizarea unui miting, luni 8 septembrie, în Capitală, chiar în ziua în care este programată deschiderea noului an școlar.

Vă invităm să vă alăturați demersurilor noastre, să nu opriți colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințați, este mesajul transmis vineri de sindicaliștii din Educație către directorii și inspectorii școlari, în contextul protestelor anunțate pentru luni.

Guvernul a dictat creșterea normei în cazul directorilor și inspectorilor

Potrivit unui mesaj al FSLI și al federației„Spiru Haret”, adresat vineri directorilor de școli și inspectorilor școlari și citat de Mediafax, protestele sunt organizate pentru un sistem de învățământ sănătos, predictibil și finanțat corespunzător. Practic, se luptă pentru „un sistem în care fiecare dintre noi – profesor, director, inspector – să își poată desfășura activitatea cu profesionalism și demnitate”.

„Înțelegem presiunea la care sunteți supuși: pe de o parte, aveți responsabilitatea de a implementa decizii venite de la nivel central, iar pe de altă parte, vă confruntați zilnic cu nemulțumirile legitime ale cadrelor didactice, cu lipsa de resurse și cu birocrația excesivă. Aceste măsuri nu doar că îngreunează activitatea managerială și de îndrumare, dar vă îndepărtează de rolul fundamental de lideri și mentori ai comunităților școlare. (…) Suntem convinși că măsura creșterii obligației de catedră pentru directori și inspectori înseamnă un efort mult mai mare din partea celor care ocupă aceste funcții și se impune să luptăm împreună și pentru abrogarea acestei măsuri anti-educație”, se arată în comunicat.

Directorii și inspectorii sunt invitați să se alăture protestelor

Directorii și inspectorii sunt invitați să se alăture demersurilor sindicale, iar sindicaliștii le atrag atenția că protestatarii luptă și pentru drepturile lor. Aceștia le solicită  să nu le pună piedici colegilor care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințe pe cei care vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale.

„Toți cei care vor mărșălui pe străzile Bucureștiului o vor face și pentru dumneavoastră. Gândiți-vă că înainte de a fi directori sau inspectori ați fost exact ca cei care luni, 8 septembrie, își vor striga nemulțumirea în stradă. Cu mulți ați fost sau sunteți colegi, cu unii chiar prieteni. Nu-i initimidați, nu le tăiați aripile, doar pentru că un ministru trecător vă cere acest lucru. Și, mai mult, arătați că sunteți mai presus de acuzațiile prim-ministrului Ilie Bolojan și ați pune în practică orice măsură promovată de Executiv indiferent cât rău ar face sistemului educational”, mai transmit federațiile sindicale.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ceremonia de deschidere a anului școlar va avea loc în fața Guvernului. Cele mai mari sindicate din învățământ vor boicota prima zi de școală și vor protesta în Piața Victoriei

Colapsul școlii românești. Profesorii strigă „CATALOGUL” disperării în poarta Ministerului Educației. ZIUA a 16-a de proteste față de Legea Bolojan

Citește și

POLITICĂ Schimbări în programul de înregistrare a angajaților/Ministrul Florin Manole: „Revisal devine Reges-Online”
12:43
Schimbări în programul de înregistrare a angajaților/Ministrul Florin Manole: „Revisal devine Reges-Online”
EXCLUSIV BOMBĂ pe scena politică. Piedone pregătește ceva. A plecat de lângă Dan Voiculescu și din PUSL
12:16
BOMBĂ pe scena politică. Piedone pregătește ceva. A plecat de lângă Dan Voiculescu și din PUSL
ACTUALITATE Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
11:49
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
ACTUALITATE Un polițist din Cluj a bătut și tâlhărit o femeie pe care o plătise pentru a întreține relații intime
11:46
Un polițist din Cluj a bătut și tâlhărit o femeie pe care o plătise pentru a întreține relații intime
EXCLUSIV Cristian Socol demontează, în EXCLUSIVITATE pentru Gândul, calculele Guvernului Bolojan privind reforma administrației: „Economia ar fi de 3-4 ori mai mică”
11:36
Cristian Socol demontează, în EXCLUSIVITATE pentru Gândul, calculele Guvernului Bolojan privind reforma administrației: „Economia ar fi de 3-4 ori mai mică”
EXCLUSIV Continuă reconstrucția la Broșteni: „Peste 30 de case reconstruite” / „Apa și canalizarea am reușit să le dăm în folosință”
11:35
Continuă reconstrucția la Broșteni: „Peste 30 de case reconstruite” / „Apa și canalizarea am reușit să le dăm în folosință”
Mediafax
Avertisment îngrijorător: Un expert în AI dezvăluie singurele locuri de muncă care vor mai exista în 2030
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Câți copii are, de fapt, Vasile Blaga. Care este cel mai mare regret al fostului parlamentar: „Mie îmi pare rău”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
România, sub Cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi sufocante în următoarele ore
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Oana Radu și partenerul său de viață, Șerban Balaban, s-au căsătorit oficial! Ținutele au fost bine alese, iar decorul... de vis! "Ziua noastră specială!"
RadioImpuls
Cum arăta Mirela Retegan în prima zi de școală? Mesajul vehement transmis de fondatoarea Găștii Zurlii pentru profesorii care vor să boicoteze activitățile din 8 septembrie: „Eu sunt de partea copiilor. Mi se pare foarte grav...”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit că gheața produce electricitate atunci când este îndoită sau întinsă
SPORT Țiriac Foundation Women’s Cup începe luni la București! Ce a declarat Ion Țiriac și ce sportive românce participă
12:55
Țiriac Foundation Women’s Cup începe luni la București! Ce a declarat Ion Țiriac și ce sportive românce participă
HOROSCOP Cinci zodii au norocul scris în stele, după 7 septembrie 2025. Pașii vor fi călăuziți de Divinitate și vor realiza lucruri mărețe
12:43
Cinci zodii au norocul scris în stele, după 7 septembrie 2025. Pașii vor fi călăuziți de Divinitate și vor realiza lucruri mărețe
SPORT Simone Tempestini, spre a șasea VICTORIE în Raliul Iașului?
12:30
Simone Tempestini, spre a șasea VICTORIE în Raliul Iașului?
FOTO-VIDEO Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale
12:30
Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale
EXTERNE Kim Jong-un s-a afișat cu un ceas elvețian în valoare de 14.000 de dolari. Cu ce articole de LUX se răsfață elita din Coreea de Nord
12:28
Kim Jong-un s-a afișat cu un ceas elvețian în valoare de 14.000 de dolari. Cu ce articole de LUX se răsfață elita din Coreea de Nord
EXTERNE Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia
11:45
Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia