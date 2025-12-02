Toni Neacșu comentează criza apei din Prahova: „Trăim la Ministerul Mediului o adevărată supremație a idioților”

Adrian Toni Neacșu a comentat pe Facebook criza apei din Prahova: „Trăim la Ministerul Mediului o adevărată supremație a idioților”, a spus el.

Adrian Toni Neacșu a comparat situația crizei apei potabile din Prahova și faptul că centrala de la Brazi e nevoită să se închidă, cu o scenă din filmul Idiocracy. Tot el a declarat că: „trăim la ministerul mediului o adevărată Supremație a Idioților”.

„Criza din Prahova, unde peste 100.000 de oameni sunt lăsați fără apă potabilă și menajera iar centrala de la Brazi e nevoită să se închidă, e coborâtă direct din filmul Idiocracy, de prin anii 2000.

Film prost la vremea aceea, o satiră SF cam grosolonă, el s-a dovedit în timp a fi profetic și premonitoriu.

Trăim la ministerul mediului o adevărată Supremație a Idioților, în sensul cel mai neaoș, un concurs al proștilor puși să administreze alimentarea cu apă a populației, începând cu Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Exact ca în film, unde umanitatea se prostise la propriu astfel încât risca să moară de foame pentru că uda recoltele cu Gatorade în loc de apă crezând că așa le energizează, prostia în cascadă, fie a Apelor Române, fie a birocraților și șefilor din Ministerul Mediului, aruncă în mizerie două județe și pune în pericol sistemul energetic național.