Toni Neacșu susține solicitările șefilor curților de apel privind întâlnirea Bolojan–Tănăsescu: O Curte care nu își poate garanta independența devine un pericol

Avocatul Toni Neacșu reacționează după ce președinții curților de apel au cerut public clarificări în cazul întâlnirii dintre șefa CCR, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan. Fostul judecător susține că situația trebuie explicată de Curtea Constituțională și avertizează că orice suspiciune privind dependența politică a președintei CCR afectează credibilitatea întregii instituții.

Fostul judecător CSM consideră că întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, desfășurată înaintea judecării unor dosare aflate pe rolul CCR, ridică o problemă care depășește conduita președintei Curții. În opinia sa, CCR trebuie să clarifice instituțional, public și complet împrejurările întâlnirii, iar plenul Curții ar trebui să analizeze situația și să prezinte public concluziile.

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„Președinții tuturor celor 16 curți de apel trag și ei un semnal de alarma cu privire la enormitatea comportamentului președintelui CCR de a avea întâlniri nepotrivite cu politicieni interesați în soluțiile instanței pe care o conduce, în chiar buza judecării acelor dosarelor.

O poziție publică necesară și binevenită, care aduce în atenție un principiu esențial: justiția, inclusiv constituțională, nu trebuie doar să fie independentă și imparțială, ci trebuie să inspire și încrederea că este astfel. Într-un stat de drept, aparența de imparțialitate contează la fel de mult ca imparțialitatea în sine”, scrie Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook.

„CCR nu mai poate evita clarificarea instituțională”

Toni Neacșu adaugă că în această poziție publică transmisă de președinții curților de apel din țară se regăsesc temele principale pe care le-a dezvoltat după ce mass-media a dezvăluit întâlnirea secretă Bolojan -Tănăsescu de la Senat.

„Cred că CCR nu mai poate evita clarificarea instituțională, publică și completă a împrejurărilor acestui incident. Este o problemă care privește întreaga Curte, plenul ei, și ea este cea care trebuie să o cerceteze, ancheteze și apoi să o prezinte publicului în toate dimensiunile ei.

Orice suspiciune de dependență politică a președintelui CCR se reflectă asupra întregii curți, iar o curte constituțională care nu își poate garanta independența și imparțialitatea devine un pericol pentru starea de drept și pentru democrație”, adaugă avocatul.

Judecătorii cer să se spună clar ce s-a întâmplat

Președinții curților de apel spun că informațiile apărute în spațiul public despre întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan trebuie clarificate. Situația este importantă și pentru instanțele din România, deoarece acestea trebuie să țină cont în activitatea lor de deciziile Curții Constituționale.

„Președinții curților de apel din România, în considerarea exigențelor statului de drept și din perspectiva instanțelor judecătorești, chemate să dea efect în activitatea lor jurisdicțională deciziilor Curții Constituționale, consideră necesară clarificarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României, doamna Elena-Simina Tănăsescu, și domnul Ilie Bolojan, prim-ministru demis, care ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, aceștia din urmă cu interese în dosare aflate pe rolul Curții Constituționale”, au scris judecătorii în comunicatul de presă.

Judecătorii spun că nu este suficient ca justiția să fie independentă

Judecătorii spun că problema nu este doar dacă cineva a încercat sau nu să influențeze Curtea Constituțională. Contează și impresia pe care o asemenea întâlnire o poate crea în rândul oamenilor. Potrivit comunicatului de presă, orice situație care poate ridica îndoieli trebuie explicată, tocmai pentru a nu exista suspiciuni.

„Independența și imparțialitatea justiției presupun nu numai absența oricărei influențe exterioare, ci și înlăturarea oricărei aparențe care ar putea genera îndoieli legitime.”

Șefii curților de apel mai spun că transparența este una dintre condițiile prin care oamenii pot avea încredere în justiție. Potrivit comunicatului judecătorilor, aceeași regulă trebuie să se aplice și Curții Constituționale, nu doar instanțelor obișnuite.

„Transparența reprezintă, din această perspectivă, o garanție esențială a încrederii publice în actul de justiție. Aceste exigențe sunt aplicabile în egală măsură justiției constituționale.”

Ce explicații cer concret președinții curților de apel

Judecătorii vor să fie clarificat, în primul rând, dacă întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a avut loc. Dacă răspunsul este da, ei cer să se spună în ce condiții s-a desfășurat, de ce a avut loc în biroul președintelui Senatului, care a fost motivul întâlnirii și despre ce s-a discutat. Potrivit comunicatului de presă, aceste explicații sunt necesare pentru a opri speculațiile și pentru a proteja încrederea oamenilor în CCR.

„Pentru înlăturarea oricărei speculații și pentru protejarea încrederii publice în jurisdicția constituțională, considerăm necesară clarificarea informațiilor apărute public, cu privire la existența și cadrul în care întâlnirea a avut loc, la motivul desfășurării sale în biroul președintelui Senatului, precum și la scopul și temele discutate”, au declarat judecătorii Curților de Apel din România.

Judecătorii spun că aceleași reguli trebuie respectate la orice nivel al justiției

Mesajul final al președinților curților de apel este că independența, imparțialitatea și transparența nu trebuie cerute doar judecătorilor din instanțele obișnuite. Potrivit comunicatului de presă, aceleași reguli trebuie respectate cu aceeași strictețe și de instituțiile care fac justiție constituțională.

În încheiere, șefii curților de apel spun că respectarea acestor reguli întărește instituțiile, nu le slăbește. Potrivit comunicatului transmis de judecători, transparența și respectarea independenței justiției sunt necesare pentru ca oamenii să aibă încredere în instituțiile statului.

Scandalul Tănăsescu-Bolojan ajunge luni, 17 august, la Senat

Biroul Permanent al Senatului se va reuni luni pentru „clarificarea situației” cu privire la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, potrivit unui anunț transmis duminică senatorilor.

Anunțul vine la puțin timp după ce senatorul Ninel Peia (PACE) a solicitat convocarea de urgență a Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului, ca urmare a informațiilor cu privire la întrevederea neoficială dintre Bolojan și președinta CCR. Parlamentarul susține că un astfel de dialog ferit de ochii publicului ridică semne grave de întrebare asupra independenței instituțiilor din statul de drept.

Solicitarea a fost depusă duminică, 16 august, la Biroul Permanent al Senatului României. Demersul, sprijinit de peste o treime dintre membrii Senatului, vizează clarificarea împrejurărilor în care a avut loc discuția din 14 august 2026 dintre premierul demis și președinta CCR precum și evaluarea eventualelor consecințe instituționale.