TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic

Care sunt cele zece electrocasnice din apartament care consumă cel mai mult curent. Iată cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic.

Facturile la curent un un subiect extrem de important pentru români, mai ales pe timp de iarnă. Gândul îți arată care sunt top 10 aparate din apartament care consumă cel mai mult curent. Am realizat un table cu costurile lunare pentru fiecare electrocasnic, la un apartament de 2-3 camere, locuit de 2-3 persoane. Costurile au fost calculate la aproximativ la 1 kWh = 1.5 lei (tarif mediu energie electrică 2025).

Astfel, potrivit tabelului, cel mai puțin, adică, pe locul I, se află televizorul LED, cu o putere medie de 80W, la patru ore pe zi, 120 de ore pe lună, are un consum de 9,6 kWh. Costul lunar la curent este de 14 lei.

Pe locul 2 se află laptopul, care consumă 100 W. La un consum de 3h/zi, adică 90h pe lună, consumă 9 kWh, plătești 13 lei.

Pentru routerul Wi-fi, pe care îl folosești nons-stop, vei plăti suma de 11 lei lunar. Mașina de spălat rufe consumă mai mult curent însă, respectiv 8,4kWh pe lună, calculat la 15 cicluri pe lună. Pentru asta, vei plăti 23 de lei pe lună. Dacă adaugi și cuptorul cu microunde, ei bine, vei mai adăuga 13 lei factura de curent.

Ultimele trei poziții și cele mai importante sunt ocupate de cuptor electric, frigider și aer condiționat (pe timpul verii). Pentru cuptorul electric vei plăti 24 de lei, pentru frigider vei plăti 45 de lei, iar aerul condiționat folosit pe timpul verii are un consum lunar de 150 de lei.

Bineînțeles, valorile pot varia, în funcție de modelul, clasă energetică, precum și cât de des sunt folosite.

