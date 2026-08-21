TOP 3 – orașele cu cei mai agresivi șoferi din România. Care sunt motivele

Află care sunt top 3 orașe cu cei mai agresivi șoferi din România și care sunt motivele.

Potrivit datelor oficiale ale Poliției Române, bazate pe sesizările din aplicația MAI privind abaterile rutiere, și analizelor din trafic, Bucureștiul este pe primul loc în topul orașelor cu cei mai agresivi șoferi din România.

Astfel, comportamentul agresiv este accentuat de supraaglomerare, numărul foarte mare de autoturisme pe cap de locuitor și timpii mari de așteptare în trafic.

Topul zonelor și orașelor cu cel mai agresiv sau indisciplinat comportament la volan cuprinde:

București – cele mai multe cazuri de șicanări, tăiere a benzilor fără semnalizare, devansări agresive și accelerări/frânări bruște.

Pe locurile 2 și 3 se află Iași și Timișoara. Aceste orașe urmează imediat Capitala la numărul de reclamații și cazuri înregistrate pentru conducere agresivă.

La polul opus însă, traficul din vestul țării (ex. Arad, Bihor) sau din unele județe din sud (precum Teleorman sau Mehedinți) este considerat statistic mai moderat în privința manevrelor agresive la volan.

Ce înseamnă șoferi agresivi în traffic

Șoferii agresivi în trafic sunt aceia care adoptă manevre periculoase sau intimidante, punând astfel în pericol siguranța celorlalți participanți la drum. În România, legea definește clar aceste acțiuni. Ele se sancționează cu amendă și suspendarea permisului.

Potrivit Codului Rutier, comportamentul agresiv cuprinde:

Slalomul printre mașini: schimbarea succesivă a benzilor de circulație (stânga-dreapta) pentru depășirea unui șir de vehicule.

Intimidarea: menținerea unei distanțe foarte mici față de un alt vehicul (în față, în spate sau lateral) ori frânarea bruscă fără a avea motiv.

Abuzul de semnale: folosirea repetată a flash-urilor sau a claxonului pentru a obliga nejustificat mașina din față să elibereze banda.

Deranjarea liniștii sau derapaje: turația repetată a motorului de a stânjeni oamenii de pe marginea drumului, pornirea cu patinarea excesivă a roților sau întoarcerea mașinii utilizând frâna de ajutor.

Sancțiuni

Acest comportament atrage după sine următoarele sancțiuni:

Amendă contravențională (4-5 puncte).

Reținerea permisului de conducere pentru 30 de zile.

De precizat este că, abaterile pot fi sesizate și online de către cetățeni prin platforma M.A.I., pe baza unor probe video.