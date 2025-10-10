Top 7 alimente pe care să nu le consumi la micul dejun. Pot deveni toxice pentru creier

Un medic psihiatru nutrițional a explicat care sunt cele 7 alimente care nu ar trebui consumate pe stomacul gol, la micul dejun. Vezi mai jos în articol.

Medicul psihiatru nutrițional Uma Naidoo, autor al cărții „This is your brain on food”, a explicat faptul că există o serie de alimente care nu ar trebui consumate dimineața, la micul dejun. Deși pot părea alimente banale la prima vedere, consumul lor pe stomacul gol ar putea genera o oboseală ulterioară, dar și iritabilitate.

Ce nu ar fi indicat să consumi la micul dejun

Primul pe listă se află smoothie-ul de fructe. Deși ar putea părea o alegere sănătoasă, medicul psihiatru nutrițional explică faptul că nu ar fi o alegere tocmai potrivită. De altfel, nu ar fi recomandate nici bolurile cu fructe peste care se adaugă toppinguri dulci, precum mierea, granola sau fulgii de cocos. Poate fi privită precum o „bombă” de zahăr, neavând susținerea nutritivă de care organismul are nevoie.

Alte produse care nu ar trebui consumate dimineața, la micul dejun, ar fi cafeaua cu frișcă și zahăr, cerealele procesate din comerț, dar și iaurturile cu fructe din comerț. Specialiștii în nutriției ar recomanda să se consume iaurturi simple, precum cele vegetale sau grecești.

Pe listă se află și alimente precum burrito-ul cu lipie albă, dar și combinația clasică de cafea cu gogoașă. Consumul acestor alimente la micul dejun ar putea să provoace un dezechilibru al concentrării, dar și o stare de oboseală, arată CSID.

Autorul recomandă:

