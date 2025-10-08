Prima pagină » Actualitate » Care este cel mai bun mod de a consuma ouăle: fierte, prăjite sau omletă? Mihaela BILIC spune ce să alegem și de ce

08 oct. 2025, 14:08, Actualitate
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat care este modul ideal de preparare a ouălor. În funcție de nevoile organismului și de ținta alimentară a fiecăruia, ouăle se gătesc diferit.

Într-o postare pe Instagram, ea a detaliat diferențele dintre oul fiert tare, oul prăjit și omleta clasică, oferind sfaturi practice.

De ce să alegem oul fiert tare

Potrivit Mihaelei Bilic, modul de preparare influențează foarte mult digestia și senzația de sațietate. Astfel, persoanelor care urmează o dietă de slăbire le este recomandat oul fiert tare, întrucât este mai greu de digerat și oferă o senzație prelungită de sațietate.

„Dacă sunteți la cură de slăbire și vreți ca oul să fie greu de digerat și să țină mult de foame, alegeți oul fiert tare, nimic nu satură mai bine” – Mihaela Bilic

În schimb, pentru cei care preferă un aliment ușor de digerat, varianta optimă este oul fiert moale, cu albușul complet coagulat și gălbenușul moale – „Dacă vreți ca oul să fie ușor de asimilat, atunci trebuie să fie fiert moale, cu gălbenușul cleios”.

Nutriționistul a ținut să demonteze și unul dintre cele mai răspândite mituri: oul prăjit nu este neapărat un pericol pentru siluetă. Ea explică faptul că uleiul nu pătrunde în structura proteică a oului, iar conținutul caloric nu crește semnificativ dacă produsul este scurs corespunzător.

„Dacă vă place combinația rumenit-cremos, oul ochi va fi preferatul vostru. Uleiul nu poate pătrunde printre moleculele de proteine, deci albușul nu se poate îmbiba cu grăsime. Oul ochi nu are multe calorii dacă îl scurgem bine de ulei după prăjire”, a subliniat Mihaela Bilic.

Ce este potrivit pentru regimul Keto

În ceea ce privește omleta, reputatul medic nutriționist o consideră alegerea potrivită pentru cei care urmează diete proteice sau regimul Keto.

„Dacă sunteți la dietă proteică/Keto, faceți efort intens sau aveți nevoie de un preparat sățios și hrănitor, se recomandă omleta. Gălbenușul, în contact cu uleiul, produce o reacție de emulsionare cu încorporarea grăsimii; lecitina din gălbenuș «înghite» uleiul, precum maioneza”, a explicat medicul. Totuși, Bilic avertizează că omleta poate deveni ușor calorică: „Socotiți 100 de calorii pentru fiecare lingură de ulei adăugată în tigaie. Un ou are aproximativ 80 de calorii”.

Indiferent de modul în care este gătit, oul rămâne unul dintre cele mai complete și nutritive alimente. Cheia, spune Mihaela Bilic, este adaptarea metodei de preparare la stilul de viață și la nevoile fiecăruia.

