Prima pagină » Actualitate » Tot mai mulți clujeni aleg să petreacă Paștele în Ungaria. Cât costă un sejur în stațiunile cu băi termale

Tot mai mulți clujeni aleg să petreacă Paștele în Ungaria. Cât costă un sejur în stațiunile cu băi termale

Tot mai mulți clujeni aleg să petreacă Paștele în Ungaria. Cât costă un sejur în stațiunile cu băi termale
FOTO - Facebook.com/galeriuselmenyfurdo

Din ce mai mulți clujenii preferă să petreacă Paștele în Ungaria, mai ales în stațiunile cu băi termale, pentru cele mai accesibile opțiuni. Urmează o nouă minivcanță, se poate ajunge rapid cu mașina, apropierea de graniță și oferta variată de wellness sunt doar câteva dintre elementele care fac ca aceste destinații să fie printre cele mai comode alegeri pentru un concediu scurt.

Iar interesul crește vizibil în perioada Paștelui, mai ales că diferențele din calendar dintre sărbătorile catolice și cele ortodoxe le-au permis turiștilor să găsească mai ușor disponibilitate și prețuri mai bune, notează Știri de Cluj. Așadar, pentru mulți clujeni, un sejur în Ungaria a devenit o alternativă mai relaxantă la vacanțele aglomerate din țara noastră, combinând astfel relaxarea cu costuri relativ accesibile, dar mai ales servicii de calitate.

FOTO – Caracter ilustrativ: Envato

Cât costă un sejur de Paște în Ungaria

Prețurile pentru un sejur de 4 nopți variază în funcție de destinație și nivelul unității de cazare, dar, în medie, pornesc de la aproximativ 120-150 euro/persoană pentru variantele de buget (apartamente sau hoteluri de 2-3 stele) și pot ajunge la 350-500 euro/persoană pentru hoteluri de 4 stele cu acces la SPA sau demipensiune inclusă.

În stațiunile populare precum Hajdúszoboszló, tarifele pornesc de la aproximativ 30-60 euro/noapte pentru camerele standard, în timp ce hotelurile de 4 stele ajung frecvent la 80-150 euro/noapte, în funcție de facilități și perioadă. Pachetele care includ acces la SPA și servicii wellness pornesc, în general, de la 70-90 euro/persoană/noapte.

Pentru stațiunile premium, precum Hévíz, cunoscută pentru lacul termal natural, pachetele de tip wellness ajung la aproximativ 100-130 euro/noapte/persoană pentru hoteluri de 4-5 stele, în funcție de servicii și sezonalitate.

Inclusiv capitala, Budapesta, permite combinața dintre city-break și experiențe wellness, turiștii având acces la unele dintre cele mai cunoscute complexe termale din Europa, precum Băile Széchenyi, unul dintre cele mai mari centre de acest tip, Băile Gellért, apreciate pentru arhitectura Art Nouveau, Băile Rudas, cu facilități moderne și piscină panoramică, sau Băile Lukács, preferate pentru atmosfera mai liniștită.

Dar și destinații precum Hévíz sau Hajdúszoboszló completează oferta Ungariei, acoperind atât segmentul accesibil, cât și cel premium.

Iar infrastructura turistică continuă să se dezvolte la nivel național, una dintre cele mai importante noutăți fiind redeschiderea băilor Galerius, situate pe malul sudic al Lacului Balaton, după mai mulți ani. Aici se regăsesc opțiuni suplimentare de relaxare într-una dintre cele mai populare regiuni de vacanță din Ungaria.

Conform datelor oficiale, Ungaria a înregistrat aproape 20 de milioane de vizitatori și aproximativ 47 de milioane de înnoptări, anul trecut, iar piața din România a crescut cu 11,9% față de anul anterior, ajungând la aproximativ 713.000 de turiști români.

