Tot mai mulți credincioși se întorc de Florii la finic, planta originală de pe vremea intrării lui Iisus în Ierusalim. Cum s-a ajuns la salcie

Galerie Foto 8
FOTO - Arhivă Gândul: Alexandra Pandrea

Duminica Floriilor marchează intrarea lui Iisus în Ierusalim și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Oamenii l-au întâmpinat, atunci, cu ramuri verzi de finic prin care își manifestau bucuria. În țara noastră, însă, această plantă a fost înlocuită de salcie din cauza climei. Totuși, în ultimul timp, tot mai mulți credincioși se întorc de Florii la finic.

Click a întrebat câteva dintre cele mai autorizate voci din Biserica Ortodoxă Română de ce sunt importante ramurile de finic.

Ramurile de finic, simbolul biruinței în Antichitate

„Ramurile de finic constituiau în Antichitate un simbol al biruinței, acordat învingătorilor. Prin utilizarea lor la Intrarea Domnului în Ierusalim, au căpătat și semnificația de simbol al biruinței asupra morții concretizată ulterior prin Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Ramurile de finic sau de salcie sunt și un însemn al sosirii primăverii, al renașterii întregii creații după perioada mohorâtă a iernii. Aceste ramuri binecuvântate sunt păstrate ulterior în casele credincioșilor, fiind așezate la loc de cinste, în apropierea icoanelor sau la intrarea în locuință”, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, părintele Adrian Agachi.

Ramură de finic / FOTO – Basilica.ro

„Ramurile de finic se sfințesc cu prilejul prăznuirii Intrării Mântuitorului Hristos în cetatea Ierusalimului și sunt purtate de către credincioși în pelerinaje. După încheierea procesiunii sunt păstrate la loc de cinste în casele și în bisericile noastre, atât în amintirea momentului în care Mântuitorul a fost întâmpinat cu mare bucurie de către locuitorii cetății Ierusalimului, cât și datorită semnificațiilor lui deosebite.Ele simbolizează biruința vieții asupra morții, arborele de finic fiind deosebit de rezistent. El ajunge și la peste 200 de ani. De aceea în Roma antică exista obiceiul ca învingătorii în lupte să fie cinstiți, când se întorceau din războaie, prin procesiuni triumfale și prin întâmpinarea, de către locuitorii cetăților, cu ramuri de finic în mâini. Astfel, locuitorii Ierusalimului care L-au întâmpinat cu ramuri de finic pe Mântuitorul Hristos, au vestit învierea Sa și faptul că avea să fie biruitor asupra morții prin Jertfa Sa de pe Sfânta Cruce. Crenguțele de salcie simbolizează, prin forma lor, pocăința, umilința, smerenia, virtuți pe care noi, creștinii, le dobândim pe parcursul postului și nu numai; virtuți care ne împodobesc sufletele pentru a deveni vrednici să-L primim pe Mântuitorul Hristos în gândurile și în inimile noastre și ne ajută să ne bucurăm cum se cuvine de slăvita Sa înviere”, a explicat preotul Ionuț Bărbulescu, parohul celei mai vechi biserici din București, „Bucur Ciobanul”.

FOTO – Arhivă Gândul: Alexandra Pandrea

Finicul, în schimb, reprezintă victoria, bucuria și recunoașterea regalității lui Hristos, acestea fiind așternute pe drum în Ierusalim, conform tradiției biblice.

Recomandarea video

LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe