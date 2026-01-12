Prima pagină » Actualitate » Tot mai mulți români, polonezi și bulgari părăsesc Marea Britanie

Tot mai mulți români, polonezi și bulgari părăsesc Marea Britanie

12 ian. 2026, 20:38, Actualitate
Tot mai mulți români, polonezi și bulgari părăsesc Marea Britanie

Marea Britanie se confruntă cu un exod tot mai vizibil al cetățenilor est-europeni. Datele citate de agenția bulgară SEGA arată că românii, polonezii și bulgarii sunt grupurile naționale care pleacă în cel mai mare număr din Regatul Unit, pe fondul creșterii costurilor și al scăderii atractivității condițiilor de trai.

Costul vieții și serviciile publice, principalele motive ale plecărilor

Potrivit statisticilor, în perioada iunie 2024 – iunie 2025, peste 37.000 de români și aproximativ 11.000 de bulgari au părăsit Marea Britanie. Alături de aceștia, polonezii se numără printre cele mai afectate comunități de acest fenomen. 

Creșterea accentuată a costului vieții este indicată drept principal factor al plecărilor. Chiriile, prețurile la alimente și costurile cu energia continuă să urce, în timp ce veniturile multor migranți nu țin pasul cu aceste majorări. La acestea se adaugă dificultățile tot mai mari din cadrul Serviciului Național de Sănătate, marcat de lipsa personalului, timpi mari de așteptare și acces limitat la servicii medicale.

Reveniri stimulate de schimbările din țările de origine

În cazul românilor, SEGA notează că un motiv suplimentar pentru plecare îl reprezintă evoluțiile economice din România, unde se înregistrează salarii mai mari, un nivel scăzut al șomajului și costuri mai accesibile pentru locuințe.

Pe lângă români, polonezi și bulgari, din Marea Britanie pleacă și cetățeni din alte state europene, precum Italia, Spania, Portugalia și Franța. Tendința indică o pierdere treptată a atractivității Regatului Unit ca destinație de muncă pentru europeni.

În cazul bulgarilor, agenția SEGA mai menționează și existența unui factor neoficial: discriminarea, atât pe piața muncii, cât și în accesul la servicii sociale. Numărul cazurilor în care beneficiarii de ajutoare sociale sunt somați să returneze sume deja primite a crescut semnificativ, contribuind la decizia multora de a părăsi Marea Britanie.

