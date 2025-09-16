Toto Dumitrescu, REȚINUT 24 de ore, pentru părăsirea locului accidentului. Acesta a fost depistat pozitiv pentru cocaină

Toto Dumitrescu a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

„Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, a transmis Brigada Rutieră.

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost reținut, marți, după ce a fost implicat în accidentul din weekend și a plecat de la locul evenimentului rutier.

Potrivit Brigăzii Rutiere, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Este vorba despre Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu.

Toto Dumitrescu a fost implicat în weekend într-un accident grav în cartierul Primăverii din Capitală şi a fugit, fiind prins marți.

Poliţiştii nu l-au găsit la locul accidentului, însă a fost identificat de martori şi, potrivit unor surse, poliţiştii au stabilit că el a fost la volanul maşinii.

O femeie a ajuns la spital în urma accidentului. De asemenea, trei maşini au fost avariate.

Recomandarea autorului: