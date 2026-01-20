Pensionarii din România care pierd 825 lei, începând cu 1 iulie 2026. Decizia este finală

Vești deloc bune pentru persoanele care se pregătesc de pensionare. Începând cu 1 iulie 2026, achiziționarea anilor de vechime în muncă va deveni mai costisitoare, ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie.

Astfel, persoanele care intenționează să își completeze stagiul de cotizare ar fi bine să țină cont și de această modificare.

Pensiile nu se mai indexează cu rata inflației

Anul 2026 a debutat cu mai multe decizii importante. În primul rând, pensiile nu se mai indexează cu rata inflației, estimată la aproximativ 7%. De asemenea, autoritățile au anunțat că pensionarii cu venituri lunare ce depășesc 3.000 de lei vor fi obligați să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate, stabilită la 10%.

Pe lângă aceste măsuri, o nouă schimbare îi „lovește” pe românii care vor să cumpere ani de vechime.

Deși pensiile rămân înghețate, costul completării stagiului de cotizare va crește. În prezent, calculul pentru cumpărarea vechimii se face în funcție de salariul minim brut, care este de 4.050 de lei. Contribuția lunară reprezintă 25% din această sumă, adică 1.012,5 lei. Un an de vechime poate fi cumpărat cu 12.150 de lei.

Situația se va schimba de la 1 iulie 2026, când salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei. Astfel, contribuția lunară va crește la 1.081,5 lei, iar prețul unui an complet de vechime va ajunge la 12.975 de lei. Practic, vorbim de o creștere cu 825 de lei față de nivelul actual.

Conform legislației în vigoare, orice persoană poate cumpăra cel mult șase ani de vechime în muncă. Perioada poate fi folosită fie pentru a atinge stagiul minim necesar pensionării, fie pentru a obține un punctaj mai bun și o pensie mai mare.

Casa Națională de Pensii precizează că „persoanele care doresc să-și completeze vechimea în muncă ( prin cumpărare de vechime ), pot să încheie Contract de asigurare socială în baza art. 6(3) din Legea nr.360/2023 pentru o perioadă de cel mult 6 ani anterior datei incheierii contractului de asigurare socială. În intervalul de 6 ani calendaristici, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate”.

