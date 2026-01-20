Prima pagină » Actualitate » Pensionarii din România care pierd 825 lei, începând cu 1 iulie 2026. Decizia este finală

Pensionarii din România care pierd 825 lei, începând cu 1 iulie 2026. Decizia este finală

20 ian. 2026, 08:05, Actualitate
Pensionarii din România care pierd 825 lei, începând cu 1 iulie 2026. Decizia este finală
Pensionarii din România care pierd 825 lei

Vești deloc bune pentru persoanele care se pregătesc de pensionare. Începând cu 1 iulie 2026, achiziționarea anilor de vechime în muncă va deveni mai costisitoare, ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie.

Astfel, persoanele care intenționează să își completeze stagiul de cotizare ar fi bine să țină cont și de această modificare.

Pensiile nu se mai indexează cu rata inflației

Anul 2026 a debutat cu mai multe decizii importante. În primul rând, pensiile nu se mai indexează cu rata inflației, estimată la aproximativ 7%. De asemenea, autoritățile au anunțat că pensionarii cu venituri lunare ce depășesc 3.000 de lei vor fi obligați să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate, stabilită la 10%.

Pe lângă aceste măsuri, o nouă schimbare îi „lovește” pe românii care vor să cumpere ani de vechime.

Deși pensiile rămân înghețate, costul completării stagiului de cotizare va crește. În prezent, calculul pentru cumpărarea vechimii se face în funcție de salariul minim brut, care este de 4.050 de lei. Contribuția lunară reprezintă 25% din această sumă, adică 1.012,5 lei. Un an de vechime poate fi cumpărat cu 12.150 de lei.

Situația se va schimba de la 1 iulie 2026, când salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei. Astfel, contribuția lunară va crește la 1.081,5 lei, iar prețul unui an complet de vechime va ajunge la 12.975 de lei. Practic, vorbim de o creștere cu 825 de lei față de nivelul actual.

Conform legislației în vigoare, orice persoană poate cumpăra cel mult șase ani de vechime în muncă. Perioada poate fi folosită fie pentru a atinge stagiul minim necesar pensionării, fie pentru a obține un punctaj mai bun și o pensie mai mare.

Casa Națională de Pensii precizează că „persoanele care doresc să-și completeze vechimea în muncă ( prin cumpărare de vechime ), pot să încheie Contract de asigurare socială în baza art. 6(3) din Legea nr.360/2023 pentru o perioadă de cel mult 6 ani anterior datei incheierii contractului de asigurare socială. În intervalul de 6 ani calendaristici, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bani în plus la pensie pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. Despre ce sumă este vorba și de când se acordă

Ce înseamnă „pensie bună” în România, de fapt. Cât ar trebui să primești, în funcție de orașul tău

Recomandarea video

Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Cancan.ro
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Telescopul James Webb dezvăluie cea mai clară imagine obținută vreodată cu marginea unei găuri negre
CONTROVERSĂ Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței
10:20
Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței
SPORT Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul LOC în Superliga. „Fereastra de transferuri este în continuare deschisă”
10:01
Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul LOC în Superliga. „Fereastra de transferuri este în continuare deschisă”
IMOBILIARE Primele cărți funciare eliberate gratuit în 2026 cu finanțare europeană
10:00
Primele cărți funciare eliberate gratuit în 2026 cu finanțare europeană
VIDEO Accident șocant în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate într-un carambol pe o autostradă din Michigan
09:14
Accident șocant în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate într-un carambol pe o autostradă din Michigan
FLASH NEWS Senatorul Paul Ciprian Pintea a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni
08:47
Senatorul Paul Ciprian Pintea a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni
EXTERNE Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. Ce scrisori au primit de la armată
08:44
Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. Ce scrisori au primit de la armată

Cele mai noi

Trimite acest link pe