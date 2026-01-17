Ce înseamnă „pensie bună” în România, de fapt. Cât ar trebui să primești, în funcție de orașul tău

Ce înseamnă, în realitate, o „pensie bună” în România anului 2026? Pentru mulți seniori, criteriul este simplu și cât se poate de concret: dacă banii ajung sau nu pentru traiul de zi cu zi în orașul în care locuiesc. Hai să vedem cât ar trebui să primești, în funcție de orașul de reședință, dacă ești pensionar!

Mulți bătrâni nici nu se mai uită la suma trecută pe talon, atunci când sunt întrebați dacă le ajunge pensia. Ei au propriul calcul și acela ține de supraviețuirea de pe o zi pe alta.

Realitatea, în funcție de tipul de pensie

Specialiștii în economie socială arată că o pensie poate fi considerată „bună” doar atunci când depășește valoarea coșului minim de consum din localitatea respectivă. Cu alte cuvinte, aceeași sumă de bani poate însemna siguranță financiară într-un oraș mai mic, dar nu ajunge pentru un trai decent într-un mare centru urban.

Potrivit estimărilor pentru anul 2026, pensiile ar putea fi împărțite în trei mari categorii:

Pensie de supraviețuire – sub 2.500 de lei. Această sumă abia acoperă cheltuielile lunare, ba de foarte multe ori necesită sprijin din partea familiei sau ajutoare sociale de la stat. Este realitatea dură pentru sute de mii de pensionari români.

Pensie decentă – între 4.000 și 5.000 de lei. Permite acoperirea nevoilor de bază – utilități, mâncare, medicamente și cheltuieli neprevăzute. Însă, nu le lasă seniorilor prea mult spațiu pentru economii sau concedii.

Pensie bună – peste 6.000 de lei. De la acest nivel un pensionar poate trăi fără să își facă griji pentru ziua de mâine. Ar avea chiar ocazia să economisească pentru mici vacanțe sau, de ce nu, să își sprijine/ajute cu bani nepoțeii.

Diferențe mari de la un oraș la altul

În tabelul de mai sus sunt estimate valorile unei pensii „decente” și ale uneia „bune”, în funcție de costul vieții local, în 30 dintre cele mai mari orașe din România.

Diferențele sunt semnificative. De exemplu, în București, o pensie decentă pornește de la aproximativ 5.200 de lei, iar una bună trebuie să treacă de 7.500 de lei. În Cluj-Napoca, pragul pentru o pensie bună este de peste 7.200 de lei.

La polul opus sunt orașe precum Reșița, Târgu Jiu sau Focșani, unde o pensie între 3.600 și 3.900 de lei poate fi considerată una decentă, iar una bună începe de la 4.700-4.800 de lei.

În Brașov, Iași, Constanța sau Sibiu avem centre urbane intermediare, dacă le putem numi astfel, unde o pensie bună se situează în jurul valorii de 6.400-6.500 de lei.

Totuși, realitatea este că, în România, majoritatea pensionarilor se încadrează în zona de supraviețuire, fără a avea o siguranță financiară.

