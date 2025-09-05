Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Familia Regală Britanică. Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani

Tragedie în Familia Regală Britanică. Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani

05 sept. 2025, 15:00, Actualitate
Tragedie în Familia Regală Britanică. Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani
sursa foto: captura Youtube

Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a și cunoscută în special pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham vineri.

Katharine – soția vărului regretatei Regine, Prințul Edward, și cel mai în vârstă membru în viață al Familiei Regale – a murit aseară, înconjurată de familia apropiată, scrie The Sun.

Familiei Regale a declarat astăzi: „Cu profundă tristețe, Palatul Buckingham anunță moartea Alteței Sale Regale Ducesa de Kent.

Alteța Sa Regală a decedat în pace aseară la Palatul Kensington, înconjurată de familia sa.

Regele și Regina, și toți membrii Familiei Regale li se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților săi în jelirea pierderii și în amintirea cu drag a devotamentului de o viață al Ducesei față de toate organizațiile cu care a fost asociată, a pasiunii sale pentru muzică și a empatiei sale pentru tineri.”

Katharine a fost rareori văzută la angajamente oficiale în ultimii ani, după ce s-a retras din îndatoririle regale în urmă cu mai bine de două decenii.

Ea a fost aclamată la nivel mondial pentru emoționanta sa demonstrație publică de empatie la Wimbledon. În 1993, a îmbrățișat-o pe jucătoarea de tenis Jana Novotná, care plângea, după înfrângerea sa în finala de la Wimbledon din 1993.

Ea a insistat întotdeauna că îmbrățișarea nu a fost nimic special, spunând despre Familia Regală: Suntem oameni destul de normali”.

Astăzi, Palatul Buckingham a confirmat decesul lui Katharine.

Născută Katharine Worsley în 1933, a crescut în North Yorkshire, la Hovingham Hall, grandioasa casă ancestrală a tatălui ei, Sir William Worsley.

Deși a fost educată în stil aristocratic, rădăcinile familiei sale sunt departe de a fi de tradiție regală. În 1957 – la doar 23 de ani – Katharine l-a întâlnit pe Prințul Edward, Duce de Kent, la un bal în timp ce acesta servea în armată.

Ducelefiul fratelui Regelui George al VI-lea – era staționat la Catterick, în North Yorkshire, la aproximativ 48 de kilometri de casa lui Kate, și în curând a început să o viziteze în mod regulat.

Katharine s-a logodit cu Prințul Edward înainte de a se căsători la Catedrala York Minster pe 8 iunie 1961 – aceasta fiind prima nuntă regală de acolo în peste 600 de ani.

Ducesa are trei copii: pe George, conte de St Andrews, născut în 1962, pe Lady Helen în 1964, iar Lord Nicholas s-a născut șase ani mai târziu. De asemenea, are zece nepoți, printre care modelul Lady Amelia Windsor.

