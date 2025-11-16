Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie

Duminică, un polițist în vârstă de 24 de ani, din Argeș, a fost găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu, unde locuia cu chirie. El s-ar fi împușcat cu arma din dotare.

La sediul Secției de Poliție Rurală nr.4 Ghimpați, județul Giurgiu, s-a prezentat, duminică, în jurul orei 11, o femeie, care a sesizat faptul că tânărul de 24 de ani, din județul Argeș, chiriaș în apartamentul pe care aceasta îl deține, nu răspunde la telefon.

Imediat, la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au descoperit faptul că tânărul s-ar fi împușcat cu arma, în zona capului.

Cercetările sunt preluate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru a se stabili toate împrejurările în care decesul a survenit.

Bărbatul este polițist în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu. Momentan, încă încă nu se știe ce l-a făcut să își pună capăt zilelor.

