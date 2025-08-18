Prima pagină » Actualitate » Tragedii în lanț pe litoral. Patru turiști au murit în minivacanța de Sfânta Maria

Tragedii în lanț pe litoral. Patru turiști au murit în minivacanța de Sfânta Maria

18 aug. 2025, 07:54
Tragedii în lanț pe litoral. Patru turiști au murit în minivacanța de Sfânta Maria
Tragedii în lanț pe litoral / foto: Colaj Shutterstock

Tragedii în lanț pe litoral, în minivacanța de Sfânta Maria. Patru turiști au murit înecați în weekendul prelungit, în stațiunile de la Marea Neagră. Trei dintre ei au decedat sâmbătă, 16 august 2025. Al patrulea turist a fost găsit decedat în Saturn, duminică, 17 august.

În minivacanța de Sfânta Maria, patru turiști au murit în stațiunile de pe litoralul românesc. Trei dintre aceștia au decedat în cursul zilei de sâmbătă, 16 august 2025, după ce s-au aventurat în valurile mării. Au ignorat steagul roșu arborat pe plajă. Al patrulea turist a murit duminică, 17 august 2025, în stațiunea Saturn.

În weekendul prelungit, peste 200.000 de turiști au venit pe litoralul românesc.

Tragedii în lanț pe litoral: 4 turiștii au murit înecați, în weekend

În cursul zilei de duminică, 17 august 2025, un turist a murit în stațiunea Saturn. Bărbatul în vârstă de 50 de ani, originar din Vâlcea, a fost găsit înecat, după stabilopozi. Tot în cursul zilei de duminică, în stațiunea Olimp, doi tineri de 18 ani au fost salvați, după ce au ajuns trași de curenți, în larg.

Ziua de sâmbătă, 16 august 2025, a fost agitată la malul mării. Trei turiști au murit înecați în stațiuni, după ce au ignorat steagul roșu arborat pe plaje și s-au aventurat în mare. În stațiunea Jupiter, un bărbat de 35 de ani a pierit, după ce a fost înghițit de curenții puternici. Alți doi turiști au murit în Saturn și Olimp, sâmbătă, arată Stirileprotv.ro.

Sursă foto: colaj Shutterstock (Caracter ilustrativ)

