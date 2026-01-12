Traian Băsescu îl detonează pe Nicușor Dan: „Eu cred că nu există o dovadă convingătoare de fraudare a alegerilor cu sprijinul rușilor. Dacă se băgau rușii, reușea”

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan, pe tema raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Într-o intervenție tranșantă la România TV, Băsescu a susținut că actualul președinte și-a asumat o responsabilitate care nu îi revenea și că a gestionat greșit una dintre cele mai sensibile decizii politice din ultimii ani.

„Ce treabă are președintele Nicușor Dan?”

Traian Băsescu a afirmat că Nicușor Dan a intrat „într-o capcană” acceptând să prezinte raportul care explică motivele anulării alegerilor, deși nu a fost implicat direct în procesul electoral din 2024.

„Eu cred că președintele face o mare greșeală și este, de fapt, într-o capcană, atunci când prezintă raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024. Ce treabă are președintele Nicușor Dan? El nu a candidat atunci. Cineva i-a pus în brațe problema, iar dânsul a luat-o ca atare, din neatenție sau din dorința de a da un răspuns, dar nu era treaba lui”, a declarat fostul șef al statului.

Băsescu a explicat și care ar fi fost, în opinia sa, procedura corectă pe care președintele ar fi trebuit să o urmeze după validare.

„Treaba lui era următoarea: după ce a fost validat, se ducea la Cotroceni, chema secretarul CSAT-ului și îi spunea: «Domnule secretar, stenogramele și toate documentele ședinței în care s-a dezbătut problema». Le primea pe masă, punea mâna pe telefon și spunea: «Domnule procuror general, vă invit, vă rog, la mine». «Acestea sunt documentele. Începeți ancheta: de ce s-au anulat alegerile.» Stenogramele trebuiau predate procurorului. Dacă exista o dovadă clară a anulării, o aflam.”

Băsescu: „Nu există o dovadă convingătoare privind implicarea Rusiei”

Fostul președinte respinge categoric ideea unei fraude electorale orchestrate de Rusia, susținând că nu există probe solide care să confirme această variantă.

„Nu există o dovadă convingătoare privind fraudarea alegerilor cu sprijinul rușilor. În primul rând, dacă se băgau rușii, reușea — eu așa cred. Am spus de la început că mi se pare o poveste dâmbovițeană. Rușii au făcut declarații, l-au susținut pe Georgescu pentru că ei sunt foarte prompți în a valorifica orice fisură în care pot introduce dezinformarea în România, dar, personal, nu cred că a fost o operațiune plănuită la Moscova și executată de Potra și Călin Georgescu. El este pro-rus, dar asta este cu totul altceva. Nu avem un element serios care să ne arate că Rusia a vrut să schimbe soarta alegerilor”, a declarat Traian Băsescu.

AUTORUL RECOMANDĂ