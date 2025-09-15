În luna septembrie anului 2022 a fost dezvelit, în Cimitirul Militar „Sf. Gheorghe” din Piteşti, un controversat monument închinat militarilor care au activat pe „frontul nevăzut” în activitatea de apărare a valorilor fundamentale ale României. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul Român de Informaţii (ACMRR-SRI), condusă de fostul ofiţer de securitate şi şef al SRI Argeş, col.(r) Dumitru Șovar.

Încă de acum 3 ani, acest monument al „eroilor” Securității din perioada comunistă a fost contestat vehement de societatea civilă și de urmașii deținuților politici care au fost torturați și au murit în temnițele comuniste.

Monumentul controversat a fost ridicat cu „sprijnul cadrelor în rezervă din SRI care au activat pe frontul nevăzut în activitatea de apărare a valorilor fundamentale ale României”, au precizat reprezentanții Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere (ACMRR) – SRI Argeș , la momentul respectiv.

„Ctitorul crucii Securitatii, fostul ofiter de securitate Dumitru Șovar, acuzat de CNSAS că a făcut politie politică, a ocupat cu solemnitate centrul imaginii de ansamblu”, au precizat sursele Gândul în anul 2024, atunci când – în luna noiembrie, de Ziua Veteranilor, zi care marchează încheierea Primului Război Mondial – monumentul a fost flancat de drapelele României și Uniunii Europene.

Potrivit Raportului Final de Condamnare a Crimelor Comunismului din România, prin închisorile, lagărele şi alte locuri de detenţie şi deportare, au trecut, în cei aproape 50 de ani de comunism, 2.000.000 de oameni, cu un vârf – şi ca număr de deţinuţi, şi ca atrocităţi comise – atins în perioada cuprinsă între primăvara anului 1948 şi vara anului 1964.

„Trei ani de omagiere a Securității!”

Cei care contestă și azi, după 3 ani, acest controversat monument amplasat în Cimitirul Militar „Sf. Gheorghe” din Piteşti spun că instituțiile statului au rămas neputincioase.

„Pe 14 septembrie s-au împlinit trei ani de omagiere a Securității! Nicio instituție a statului român nu a intervenit până în prezent”, afirmă sursele Gândul.

Fostul ofiter de securitate Dumitru Șovar este acuzat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) că a făcut politie politică, iar magistrații de la Curtea de Apel București vor da verdictul, în acest dosar, în data de 3 octombrie 2025, după două amânări.

„Experimentul Pitești” și „spălarea creierelor”

Experimentul Piteşti a fost cel mai mare și cel mai agresiv program de spălare a creierului prin tortură din blocul comunist. A distrus mii de oameni împreună cu generaţiile lor. Esența metodei folosite la Piteşti era transformarea victimelor în călăi.

„”Spălarea creierelor” deținuților din Pitești este cel mai dur experiment de acest fel înfăptuit în lumea comunistă europeană. Disidentul rus anticomunist Alexandr Soljenițin se referea la aceste evenimente că fiind „cea mai cumplită barbarie a lumii contemporane”.

Deținuții din închisoarea Pitești erau studenți ce făceau parte din partidele istorice, dar și legionari sau chiar comuniști considerați deviationisti.

Odată cu intrarea pe ușile închisorii, sunt supuși unor violente chinuitoare: degetele le erau strivite, erau bătuți cu capul de ciment, erau arși pe corp.

În timpul interogatoriilor, folosindu-se de tortură, sunt obligați să recunoască fapte imaginare, precum relațiile incestuoase dintre membrii familiei.

Cei credincioși aveau parte de un tratament și mai crud, deoarece se punea accent pe același comportament deviant în descrierea personajelor biblice. Unii dintre ei erau îmbrăcăți ca Iisus în timp ce restul deținuților îi insultau, mereu sub imboldul gardienilor care supravegheau atent din împrejurimi. (mai multe detalii AICI)

