Prima pagină » Actualitate » Trei ani de la inaugurarea monumentului „eroilor” SECURITĂȚII. „Ctitorul” Șovar, acuzat că a făcut poliție politică, așteaptă decizia CAB

Trei ani de la inaugurarea monumentului „eroilor” SECURITĂȚII. „Ctitorul” Șovar, acuzat că a făcut poliție politică, așteaptă decizia CAB

15 sept. 2025, 21:04, Actualitate
Trei ani de la inaugurarea monumentului „eroilor” SECURITĂȚII. „Ctitorul” Șovar, acuzat că a făcut poliție politică, așteaptă decizia CAB

În luna septembrie anului 2022 a fost dezvelit, în Cimitirul Militar „Sf. Gheorghe” din Piteşti, un controversat monument închinat militarilor care au activat pe „frontul nevăzut” în activitatea de apărare a valorilor fundamentale ale României. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul Român de Informaţii (ACMRR-SRI), condusă de fostul ofiţer de securitate şi şef al SRI Argeş, col.(r) Dumitru Șovar.

Încă de acum 3 ani, acest monument al „eroilor” Securității din perioada comunistă a fost contestat vehement de societatea civilă și de urmașii deținuților politici care au fost torturați și au murit în temnițele comuniste.

Monumentul „eroilor” Securității

Monumentul controversat a fost ridicat cu „sprijnul cadrelor în rezervă din SRI care au activat pe frontul nevăzut în activitatea de apărare a valorilor fundamentale ale României”, au precizat reprezentanții Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere (ACMRR) – SRI Argeș , la momentul respectiv.

„Ctitorul crucii Securitatii, fostul ofiter de securitate Dumitru Șovar, acuzat de CNSAS că a făcut politie politică, a ocupat cu solemnitate centrul imaginii de ansamblu”, au precizat sursele Gândul în anul 2024, atunci când – în luna noiembrie, de Ziua Veteranilor, zi care marchează încheierea Primului Război Mondial – monumentul a fost flancat de drapelele României și Uniunii Europene.

Fostul ofiter de securitate Dumitru Șovar, cu mâinile împreunate și ținând o umbrelă, la ceremonia dedicată Zilei Veteranilor.

Potrivit Raportului Final de Condamnare a Crimelor Comunismului din România, prin închisorile, lagărele şi alte locuri de detenţie şi deportare, au trecut, în cei aproape 50 de ani de comunism, 2.000.000 de oameni, cu un vârf – şi ca număr de deţinuţi, şi ca atrocităţi comise – atins în perioada cuprinsă între primăvara anului 1948 şi vara anului 1964.

„Trei ani de omagiere a Securității!”

Cei care contestă și azi, după 3 ani, acest controversat monument amplasat în Cimitirul Militar „Sf. Gheorghe” din Piteşti spun că instituțiile statului au rămas neputincioase.

„Pe 14 septembrie s-au împlinit trei ani de omagiere a Securității! Nicio instituție a statului român nu a intervenit până în prezent”, afirmă sursele Gândul.

Fostul ofiter de securitate Dumitru Șovar este acuzat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) că a făcut politie politică, iar magistrații de la Curtea de Apel București vor da verdictul, în acest dosar, în data de 3 octombrie 2025, după două amânări.

„Experimentul Pitești” și „spălarea creierelor”

Experimentul Piteşti a fost cel mai mare și cel mai agresiv program de spălare a creierului prin tortură din blocul comunist. A distrus mii de oameni împreună cu generaţiile lor. Esența metodei folosite la Piteşti era transformarea victimelor în călăi.

„”Spălarea creierelor” deținuților din Pitești este cel mai dur experiment de acest fel înfăptuit în lumea comunistă europeană. Disidentul rus anticomunist Alexandr Soljenițin se referea la aceste evenimente că fiind „cea mai cumplită barbarie a lumii contemporane”.

  • Deținuții din închisoarea Pitești erau studenți ce făceau parte din partidele istorice, dar și legionari sau chiar comuniști considerați deviationisti.
  • Odată cu intrarea pe ușile închisorii, sunt supuși unor violente chinuitoare: degetele le erau strivite, erau bătuți cu capul de ciment, erau arși pe corp.
  • În timpul interogatoriilor, folosindu-se de tortură, sunt obligați să recunoască fapte imaginare, precum relațiile incestuoase dintre membrii familiei.

Cei credincioși aveau parte de un tratament și mai crud, deoarece se punea accent pe același comportament deviant în descrierea personajelor biblice. Unii dintre ei erau îmbrăcăți ca Iisus în timp ce restul deținuților îi insultau, mereu sub imboldul gardienilor care supravegheau atent din împrejurimi. (mai multe detalii AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Papa Leon, declarație SURPRINZĂTOARE despre Elon Musk: „Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”

Oana Țoiu, după răspunsul ironic al Ambasadei Rusiei: „Cu siguranță, rușii nu au nevoie de noi să le spunem că DRONA lor este a lor”

Ochii sunt ațintiți pe Ucraina, dar necunoscuta „Taiwan” provoacă frisoane. „Cu SUA implicate în Indo-Pacific, țările europene NATO ar fi vulnerabile”

Legea epuizării fizice la locul de muncă. Cristian Jura (CNCD), după obiecțiile angajatorilor: „Trebuie elaborate definiții lipsite de ambiguitate”

Citește și

PODCAST Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
11:21
Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
EXTERNE JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
11:13
JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
ACTUALITATE Valentin Stan: Autostrada A7 a fost trecută de la finanțare din împrumut la grant și apoi iar la împrumut
11:07
Valentin Stan: Autostrada A7 a fost trecută de la finanțare din împrumut la grant și apoi iar la împrumut
BREAKING NEWS Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale
11:00
Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale
VIDEO Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix”
10:57
Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix”
ACTUALITATE Jurgen Faff, administratorul companiei acuzate că ar fi transportat mercenarii lui Horațiu Potra, REȚINUT pentru evaziune fiscală
10:54
Jurgen Faff, administratorul companiei acuzate că ar fi transportat mercenarii lui Horațiu Potra, REȚINUT pentru evaziune fiscală
Mediafax
Dominic Fritz recunoaște: Liderii coaliției nu reușesc să se înțeleagă pe reforma administrației, se transmite „un semnal prost”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
22 de persoane, inclusiv Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimise în judecată pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Surpriza zilei: Ella Vișan are iubit! Cum a reacționat jumătatea ei când a văzut imaginile fierbinți cu Teo la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Mamele din România ar putea primi suma de 2.250 de lei, timp de un an
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Este acuzat de tentativă la lovitură de stat
Evz.ro
Anca Dinicu, victima unui incident în parcare. Vinovatul a fugit de la locul faptei
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
ALINA, în vizorul fetelor din „Casa Iubirii”! Cum a reacționat Lia când a văzut-o alături de Robert în CAMERA ROȘIE: „Mai frumoasă nu există”. Noua concurentă a atras deja toate privirile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre oprire și staționare?
EXTERNE Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari
11:10
Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari
EXTERNE ONU acuză ISRAELUL de genocid împotriva palestinienilor, pe fondul operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza
10:54
ONU acuză ISRAELUL de genocid împotriva palestinienilor, pe fondul operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza
POLITICĂ Scandalul prețurilor plafonate la alimente: o nouă rundă / PSD pune presiune pe Bolojan / Coaliția discută miercuri
10:48
Scandalul prețurilor plafonate la alimente: o nouă rundă / PSD pune presiune pe Bolojan / Coaliția discută miercuri
ACTUALITATE DEZASTRU pentru Nicușor Dan. Nu se uită mai nimeni la interviurile cu el. Gâdea – Antena 3, abia pe locul 3. Cine a condus topul
10:38
DEZASTRU pentru Nicușor Dan. Nu se uită mai nimeni la interviurile cu el. Gâdea – Antena 3, abia pe locul 3. Cine a condus topul
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu există procedură pentru a exclude o țară din NATO
10:37
Valentin Stan: Nu există procedură pentru a exclude o țară din NATO
SPORT Când revine Adrian Șut pe teren/Gigi Becali, decizie de ultim moment: schimbare majoră în primul „11” la FCSB
10:36
Când revine Adrian Șut pe teren/Gigi Becali, decizie de ultim moment: schimbare majoră în primul „11” la FCSB