Oana Țoiu, după răspunsul ironic al Ambasadei Rusiei: „Cu siguranță, rușii nu au nevoie de noi să le spunem că DRONA lor este a lor”

Cristian Lisandru
15 sept. 2025, 15:06, Actualitate
Oana Țoiu, ministrul de externe al Românei, a reacționat după ce Ambasada Rusiei a transmis, ironic, că autoritățile române au descoperit un „OZN”, cu referire la drona rusească intrată în spațiul aerian al țării noastre. Rușii „au aceeași abordare pe care au avut-o când a început practic războiul din Ucraina”, a spus Oana Țoiu.

Într-o intervenție la Digi 24, Oana Țoiu a precizat că „rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor”.

Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor.

Au aceeași abordare pe care au avut-o când a început practic războiul din Ucraina. Aici l-au denumit ca operațiune specială, nu război.

Faptul că încearcă să folosească cuvinte diferite nu schimbă cu nimic realitatea pe care o știm cu toții. Iar în ceea ce privește recunoașterea dronei ca aparținându-le, piloții au avut contact vizual cu drona respectivă și este un model aparținând iranienilor, pe care armata ucraineană nu-l are în dotare”, a declarat Oana Țoiu.

Noi, în acest moment, suntem în siguranță”

„Nimeni nu are o miză să-i convingă pe ruși că drona rusească este a Rusiei”, a continuat Oana Țoiu, „din moment ce ei știu foarte bine acest lucru”.

Și tentativele pe care le au de a schimba realitatea folosind aceste tipuri de discurs nu sunt tentative care vor reuși. De altfel, dacă ei au crezut că această provocare va intimida sau încercările lor de a micșora solidaritate europeană să fie încercări cu succes, se înșală.

De fiecare dată când există provocări ale spațiului comun aliat, ale spațiului Uniunii Europene, ce se întâmplă este că noi folosim momentele respective pentru a intensifica dialogul dintre noi, pentru a crește solidaritatea și pentru a crește mecanismele în care ne sincronizăm împreună deciziile, așa cum se întâmplă și va continua să se întâmple și pe apărarea care ține de flancul estic.

Noi, în acest moment, suntem în siguranță. Continuăm eforturile pentru a asigura acest lucru, crescând capabilitățile pe care le avem și intensificând dialog, un formatul NATO în formatul Uniunii Europene și cu partenerii noștri pentru a asigura că acest lucru se întâmplă”, a încheiat Oana Țoiu.

