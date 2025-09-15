Papa Leon, declarație SURPRINZĂTOARE despre Elon Musk: „Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”

În primul său interviu, Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporaţii care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaţilor lor.

În context, Papa Leon al XIV-lea a invocat planul recent de remunerare pentru directorul general al Tesla, Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de circa 1.000 de miliarde de dolari, notează Pro TV .

„Directorii executivi – care acum 60 de ani câştigau de patru până la şase ori mai mult decât lucrătorii – câştigă (acum) de 600 de ori mai mult”, a declarat Papa Leon în interviul realizat – la sfârşitul lunii iulie – pentru o biografie în pregătire.

„Ieri a apărut ştirea că Elon Musk va deveni primul trilionar din lume. Ce înseamnă asta şi despre ce este vorba? Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”, a continuat Suveranul Pontif.

„Naţiunile Unite ar trebui să fie locul unde se rezolvă multe probleme”

Suveranul Pontif a mai vorbit – în timpul interviului – și despre Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), despre deceniile pe care le-a petrecut ca misionar în Peru, despre modul în care a reușit să se adapteze rolului de papă, dar şi despre speranţele sale în ceea ce privește încheierea războiului dintre Ucraina şi Rusia.

ONU nu mai este capabilă să promoveze o „diplomaţie multilaterală eficientă”, a mai spus Papa Leon al XIV-lea.

„Naţiunile Unite ar trebui să fie locul unde se rezolvă multe probleme. Din păcate, pare să fie recunoscut pe scară largă că ONU, cel puţin în acest moment, şi-a pierdut capacitatea de a reuni oamenii în privinţa chestiunilor multilaterale”, a adăugat Suveranul Pontif.

Papa Leon al XIV-lea a recunoscut că învață foarte multe din postura de „lider mondial”, iar noua misiune spirituală este o provocare, însă nu se simte copleșit.

„Aspectul complet nou al acestei misiuni este că am fost propulsat la nivelul de lider mondial. Învăţ foarte multe şi mă simt foarte provocat, dar nu copleşit”, a mai spus Suveranul Pontif.

Foto – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI: