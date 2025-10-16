Prima pagină » Actualitate » Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”

Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”

16 oct. 2025, 06:30, Actualitate
Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”

În timp ce Congresul Partidului Social Democrat (PSD) se apropie cu pași repezi, pe 8 noiembrie, suflarea social-democrată fierbe. Sorin Grindeanu, actualul șef interimar, se pregătește să fie confirmat cu puteri depline în fruntea partidului, în timp ce la ultima ședință a Consiliului Politic Național (CPN) a propus o schimbare de viziune ideologică. Una care renunță la sintagma „progresist” și adaugă în statut atașamentul față de „valorile democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”.

Foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX

În contextul în care PSD își caută o nouă identitate doctrinară și își definitivează echipa de conducere, Gândul a stat de vorbă, în exclusivitate, cu trei foști președinți ai socail-democraților: Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă și Victor Ponta. Toți trei privesc cu ochi critici direcția în care partidul se îndreaptă și vorbesc, fără perdea, despre ce a pierdut PSD, dar și cum văd, prin lentila lor, viitorul partidului.

Viorica Dăncilă: PSD a fost scos de la masa deciziilor

Foto: EDUARD VÎNĂTORU / MEDIAFAX

Fostul premier și prima femeie care a condus PSD, Viorica Dăncilă, consideră că partidul trece printr-un moment dificil, în care pare tot mai deconectat de la realitatea celor pe care ar trebui să-i reprezinte.

„Ceea ce mă surprinde neplăcut este faptul că dacă în anii trecuți vedeam Partidul Social Democrat ca cel care stătea la masa deciziilor și hotăra cine mai participă la aceste decizii. Acum vedem un Partid Social Democrat slăbit, un Partid Social Democrat care se pare că nu a fost chemat la această masă la care se iau decizii”, a spus Viorica Dăncilă pentru Gândul.

Fosta șefă a PSD critică și faptul că actuala guvernare a girat măsuri „împotriva electoratului de stânga”.

„Vedem măsuri care au fost luate tocmai împotriva electoratului de stânga, a electoratului Partidului Social Democrat. Și aici mă refer la pachetul unu de măsuri, cel împotriva pensionarilor, care a afectat pensionarii, tinerii, mămicile, persoanele vulnerabile, veteranii de război”.

Foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX

Dăncilă consideră că PSD și-a pierdut forța de decizie în coaliție: „Partidul Social Democrat, cu un procent totuși de 24% în Parlament, nu participă la decizii. Este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru”.

În opinia sa, reconstrucția încrederii electoratului trebuie să fie prioritatea noii conduceri: „Partidul Social Democrat în acest moment și-a dezamăgit electoratul și nu generează încredere. Trebuie să se întoarcă la valorile care l-au reprezentat, să țină cu populația de stânga, dar în același timp să vină cu un program de țară, cu un program de redresare economică”.

Fosta lideră crede că oamenii „s-au săturat de certuri și disensiuni în coaliție” și așteaptă de la PSD „măsuri concrete, nu vorbe”.

Liviu Dragnea: Graba organizării congresului vine din teama că m-aș putea reînscrie în partid

Foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX

Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, crede, fără menajamente, că motivul din spatele organizării Congresului în noiembrie ține de teama actualei conducerii ca acesta să nu revină în partid.

„Cineva din conducerea PSD mi-a transmis că motivul real pentru care vor să facă Congresul în noiembrie este teama ca din decembrie, când intervine reabilitarea mea, m-aș putea reînscrie în PSD și să candidez pentru președinte”, a spus Dragnea pentru Gândul.

În 2019, Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman. În 2021, el a fost eliberat condiționat.

Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX

Fostul numărul unu din PSD acuză și o „lipsă de democrație internă”, odată cu retragerea lui Titus Corlățean.

„Se candidează la funcția de președinte cu o listă în spate. Nu se uită nimeni la moțiuni. Și-au făcut o listă de președinți de organizații în așa fel încât membrii din aceste organizații, delegați la congres, să fie peste jumătate plus unu. Practic, congresul a devenit o simplă aritmetică de școală primară”.

Mai mult, Liviu Dragnea plusează și susține că partidul „merge într-o direcție greșită”, iar nemulțumirea crește în rândul activului de partid. El adaugă că social-democrații „riscă să ajungă sub pragul electoral”.

Părerea mea este aceeași ca oricărui om cu picioarele pe pământ. Păstrând același grup, viitorul va fi destul de rău pentru PSD. Starea de nemulțumire din partid este în creștere și n-are niciun motiv să scadă.

Primarii nu mai vor să candideze din partea PSD-ului. Le este foarte rușine să mai meargă pe ulițe, pe străzi, să vorbească cu oamenii, pentru că aproape toată lumea le reproșează traiul de zi cu zi”.

Foto: REMUS BADEA/ MEDIAFAX

Dragnea conchide că actuala conducere „se teme să piardă funcțiile” și menține guvernarea „ca scut politic”, guvernare care ar putea să nu o primească în 2027, așa cum prevede actualul acrod al coaliției după modelul rotativei guvernamentale a lui „Nicu (Ciucă) și Marcel (Ciolacu)”.

„Eu nu cred că le va da funcția de prim-ministru PSD-ului…doar în situația în care starea din România va fi mult mai rea decât acum. Și va fi mult mai rea, ca să le dea funcția de prim-ministru pentru un an și ceva, ca să poată să deconteze altcineva. Numai în cazul unui dezastru în țară s-ar putea întâmpla asta”, încheie fostul lider al PSD.

Victor Ponta: PSD trebuie să se întoarcă la oameni, nu la lideri

Foto: SILVIU MATEI/ MEDIAFAX

Și Victor Ponta, fost premier între 2012 și 2015, avertizează că partidul a pierdut contactul cu electoratul său tradițional.

„Eu cred că era mare nevoie în această perioadă dificilă de un PSD așa cum era pe vremuri, mai luptător, mai curajos. Din păcate, după alegerile din decembrie de anul trecut, PSD-ul nu s-a mai ocupat de alegători, s-a ocupat de problemele liderilor. Ori asta s-a văzut și nu cred că va rămâne pe termen lung fără să fie sancționat de oameni”, a declarat Ponta în exclusivitate pentru Gândul.

Fost lider al PSD timp de 5 an, Ponta critică lipsa de competiție internă odată cu retragerea lui Titus Corlăţean.

„Un partid e viu când are o competiție. În rest, de la 2010, n-a mai fost competiție, și asta nu e un lucru bun deloc”.

Foto: BOGDAN DĂNESCU/ MEDIAFAX

Despre modificarea statutului PSD, Victor Ponta susține că „sunt niște cuvinte care n-au nicio valoare dacă nu actionezi în sensul ăsta”.

„Faptul că 1.300.000 de oameni, cei mai mulți alegători PSD, m-au votat pe mine și n-au vrut să-l voteze pe canidatul oficial Crin Antonescu, e un mesaj pentru lideri. Oamenii vor să vadă dacă PSD se ocupă de ei sau de lideri. Sunt foarte mulți votanți care s-au dus la AUR. Sunt foarte mulți care m-au votat pe mine. Aici e provocarea pentru PSD. Se mai întoarce la oameni? Sau se ocupă doar de lideri și vor oferii funcții,pentru că atunci vor fi tot timpul în umbra lui Nicușor Dan, a USR,  a PNL, ceea ce ce nu te mai te poți numi primul partid al țării când stai în umbra altora”.

Victor Ponta concluzionează cu o sugestie pentru noua conducere a PSD, întrebat de Gândul dacă are vreun sfat pentru viitoarea conducere: „M-aș bucura să ceară sfatul unui lider, așa cum eu am cerut sfatul lui Adrian Năstase sau lui Ion Iliescu și m-au învățat de bine, dar nu dau sfaturi, când nu-mi sunt cerute”.

Foto colaj: Mediafax

Mediafax
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, victima jucase biliard cu două colege și cu agresorul
Mediafax
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Antena 3
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde se grăbea aceasta, împreună cu fiica sa: „Doi copii au rămas fără mamă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
Obligație pentru proprietarii de apartament sau garsonieră. Se achită banii pentru revizie chiar dacă nu locuiești personal în locuință. Codul civil spune clar
Evz.ro
Responsabilități noi în trafic pentru șoferii din București. Proiect unic în România
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, dată în judecată! Prima reacție a îndrăgitei interprete: „Cu mult dezgust am citit acum....” Artista primește încă o lovitură, după ce fiul ei a fost în comă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Venezuela închide ambasada din Norvegia din cauza premiului Nobel pentru Pace
CINEMA Mel Gibson a început producția continuării filmului „The Passion of the Christ”, dar fără Maia Morgenstern și Jim Caviezel. Cine sunt noii actori
02:51
Mel Gibson a început producția continuării filmului „The Passion of the Christ”, dar fără Maia Morgenstern și Jim Caviezel. Cine sunt noii actori
TURISM Viza de AUR: Cât i-ar putea costa pe investitorii străini să aibă drept de ședere timp de 5 ani în România, potrivit unui proiect de lege depus de PNL
00:53
Viza de AUR: Cât i-ar putea costa pe investitorii străini să aibă drept de ședere timp de 5 ani în România, potrivit unui proiect de lege depus de PNL
METEO Vine o iarnă „clasică” în Europa: Fenomenul care readuce NINSORILE abundente de altădată
23:47
Vine o iarnă „clasică” în Europa: Fenomenul care readuce NINSORILE abundente de altădată
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Doar cineva ca TRUMP putea să spună că acest conflict din Orientul Mijlociu se va soluționa”
23:00
Dan Dungaciu: „Doar cineva ca TRUMP putea să spună că acest conflict din Orientul Mijlociu se va soluționa”
ECONOMIE Mulți români își fac stocuri de alimente de teama războiului sau a SCUMPIRILOR. Unii au început deja căutările după carnea de porc pentru Crăciun
22:52
Mulți români își fac stocuri de alimente de teama războiului sau a SCUMPIRILOR. Unii au început deja căutările după carnea de porc pentru Crăciun
EXTERNE The New York Times: Administrația Trump a autorizat o operațiune a CIA împotriva regimului din VENEZUELA
22:39
The New York Times: Administrația Trump a autorizat o operațiune a CIA împotriva regimului din VENEZUELA