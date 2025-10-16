Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”

În timp ce Congresul Partidului Social Democrat (PSD) se apropie cu pași repezi, pe 8 noiembrie, suflarea social-democrată fierbe. Sorin Grindeanu, actualul șef interimar, se pregătește să fie confirmat cu puteri depline în fruntea partidului, în timp ce la ultima ședință a Consiliului Politic Național (CPN) a propus o schimbare de viziune ideologică. Una care renunță la sintagma „progresist” și adaugă în statut atașamentul față de „valorile democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”.

În contextul în care PSD își caută o nouă identitate doctrinară și își definitivează echipa de conducere, Gândul a stat de vorbă, în exclusivitate, cu trei foști președinți ai socail-democraților: Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă și Victor Ponta. Toți trei privesc cu ochi critici direcția în care partidul se îndreaptă și vorbesc, fără perdea, despre ce a pierdut PSD, dar și cum văd, prin lentila lor, viitorul partidului.

Viorica Dăncilă: PSD a fost scos de la masa deciziilor

Fostul premier și prima femeie care a condus PSD, Viorica Dăncilă, consideră că partidul trece printr-un moment dificil, în care pare tot mai deconectat de la realitatea celor pe care ar trebui să-i reprezinte.

„Ceea ce mă surprinde neplăcut este faptul că dacă în anii trecuți vedeam Partidul Social Democrat ca cel care stătea la masa deciziilor și hotăra cine mai participă la aceste decizii. Acum vedem un Partid Social Democrat slăbit, un Partid Social Democrat care se pare că nu a fost chemat la această masă la care se iau decizii”, a spus Viorica Dăncilă pentru Gândul.

Fosta șefă a PSD critică și faptul că actuala guvernare a girat măsuri „împotriva electoratului de stânga”.

„Vedem măsuri care au fost luate tocmai împotriva electoratului de stânga, a electoratului Partidului Social Democrat. Și aici mă refer la pachetul unu de măsuri, cel împotriva pensionarilor, care a afectat pensionarii, tinerii, mămicile, persoanele vulnerabile, veteranii de război”.

Dăncilă consideră că PSD și-a pierdut forța de decizie în coaliție: „Partidul Social Democrat, cu un procent totuși de 24% în Parlament, nu participă la decizii. Este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru”.

În opinia sa, reconstrucția încrederii electoratului trebuie să fie prioritatea noii conduceri: „Partidul Social Democrat în acest moment și-a dezamăgit electoratul și nu generează încredere. Trebuie să se întoarcă la valorile care l-au reprezentat, să țină cu populația de stânga, dar în același timp să vină cu un program de țară, cu un program de redresare economică”.

Fosta lideră crede că oamenii „s-au săturat de certuri și disensiuni în coaliție” și așteaptă de la PSD „măsuri concrete, nu vorbe”.

Liviu Dragnea: Graba organizării congresului vine din teama că m-aș putea reînscrie în partid

Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, crede, fără menajamente, că motivul din spatele organizării Congresului în noiembrie ține de teama actualei conducerii ca acesta să nu revină în partid.

„Cineva din conducerea PSD mi-a transmis că motivul real pentru care vor să facă Congresul în noiembrie este teama ca din decembrie, când intervine reabilitarea mea, m-aș putea reînscrie în PSD și să candidez pentru președinte”, a spus Dragnea pentru Gândul.

În 2019, Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman. În 2021, el a fost eliberat condiționat.

Fostul numărul unu din PSD acuză și o „lipsă de democrație internă”, odată cu retragerea lui Titus Corlățean.

„Se candidează la funcția de președinte cu o listă în spate. Nu se uită nimeni la moțiuni. Și-au făcut o listă de președinți de organizații în așa fel încât membrii din aceste organizații, delegați la congres, să fie peste jumătate plus unu. Practic, congresul a devenit o simplă aritmetică de școală primară”.

Mai mult, Liviu Dragnea plusează și susține că partidul „merge într-o direcție greșită”, iar nemulțumirea crește în rândul activului de partid. El adaugă că social-democrații „riscă să ajungă sub pragul electoral”.

„Părerea mea este aceeași ca oricărui om cu picioarele pe pământ. Păstrând același grup, viitorul va fi destul de rău pentru PSD. Starea de nemulțumire din partid este în creștere și n-are niciun motiv să scadă. Primarii nu mai vor să candideze din partea PSD-ului. Le este foarte rușine să mai meargă pe ulițe, pe străzi, să vorbească cu oamenii, pentru că aproape toată lumea le reproșează traiul de zi cu zi”.

Dragnea conchide că actuala conducere „se teme să piardă funcțiile” și menține guvernarea „ca scut politic”, guvernare care ar putea să nu o primească în 2027, așa cum prevede actualul acrod al coaliției după modelul rotativei guvernamentale a lui „Nicu (Ciucă) și Marcel (Ciolacu)”.

„Eu nu cred că le va da funcția de prim-ministru PSD-ului…doar în situația în care starea din România va fi mult mai rea decât acum. Și va fi mult mai rea, ca să le dea funcția de prim-ministru pentru un an și ceva, ca să poată să deconteze altcineva. Numai în cazul unui dezastru în țară s-ar putea întâmpla asta”, încheie fostul lider al PSD.

Victor Ponta: PSD trebuie să se întoarcă la oameni, nu la lideri

Și Victor Ponta, fost premier între 2012 și 2015, avertizează că partidul a pierdut contactul cu electoratul său tradițional.

„Eu cred că era mare nevoie în această perioadă dificilă de un PSD așa cum era pe vremuri, mai luptător, mai curajos. Din păcate, după alegerile din decembrie de anul trecut, PSD-ul nu s-a mai ocupat de alegători, s-a ocupat de problemele liderilor. Ori asta s-a văzut și nu cred că va rămâne pe termen lung fără să fie sancționat de oameni”, a declarat Ponta în exclusivitate pentru Gândul.

Fost lider al PSD timp de 5 an, Ponta critică lipsa de competiție internă odată cu retragerea lui Titus Corlăţean.

„Un partid e viu când are o competiție. În rest, de la 2010, n-a mai fost competiție, și asta nu e un lucru bun deloc”.

Despre modificarea statutului PSD, Victor Ponta susține că „sunt niște cuvinte care n-au nicio valoare dacă nu actionezi în sensul ăsta”.

„Faptul că 1.300.000 de oameni, cei mai mulți alegători PSD, m-au votat pe mine și n-au vrut să-l voteze pe canidatul oficial Crin Antonescu, e un mesaj pentru lideri. Oamenii vor să vadă dacă PSD se ocupă de ei sau de lideri. Sunt foarte mulți votanți care s-au dus la AUR. Sunt foarte mulți care m-au votat pe mine. Aici e provocarea pentru PSD. Se mai întoarce la oameni? Sau se ocupă doar de lideri și vor oferii funcții,pentru că atunci vor fi tot timpul în umbra lui Nicușor Dan, a USR, a PNL, ceea ce ce nu te mai te poți numi primul partid al țării când stai în umbra altora”.

Victor Ponta concluzionează cu o sugestie pentru noua conducere a PSD, întrebat de Gândul dacă are vreun sfat pentru viitoarea conducere: „M-aș bucura să ceară sfatul unui lider, așa cum eu am cerut sfatul lui Adrian Năstase sau lui Ion Iliescu și m-au învățat de bine, dar nu dau sfaturi, când nu-mi sunt cerute”.

