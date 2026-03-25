Trei români cu vârste de 25, 31 și 41 de ani au fost reținuți de procurorii DIICOT pentru că falsificau bancnote de euro la Suceava. În urma perchezițiilor care au avut loc marți, 24 martie, au fost găsiți 1.281.400.

Trei români au fost reținuți de DIICOT, aveau o fabrica de bani falși în județul Suceava

„În urma perchezițiilor domiciliare efectuate ieri, 24 martie, de către polițiștii brigăzilor de combatere a criminalității organizate Iași și Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, 3 persoane (cetățeni români), de 25, 31 și 41 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, complicitate la falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate, complicitate la punere în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, au fost reținute”, se arată în comunicatul emis de Poliția Română.

Cei trei bărbați ar fi procurat din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producția de bani falși, în perioada octombrie-noiembrie 2025.

Liderul grupului ar fi procurat și aparatura specială pentru a falsifica bancnotele și ar fi inițiat o imprimerie clandestină într-un sat din Suceava. Acesta este cunoscut la nivel internațional că se ocupă cu falsificarea banilor și că îi ajută și pe restul membrilor să învețe procedura și să cumpere cele necesare pentru a pune mai apoi banii respectivi în circulație.

Ei aveau în vedere crearea unor legături în Bulgaria, țară care a trecut recent la moneda euro, iar în acest sens au făcut mai multe deplasări în țara vecină.

„Până la acest moment, la una dintre locații, a fost descoperită „o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție.

Au fost descoperite și ridicate imprimante, diferite componente electronice, hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor și bancnote contrafăcute, în cupiură de 50 și 100 de euro”, relatează oamenii legii.

