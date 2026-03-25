Prima pagină » Actualitate » Trei români au fost reținuți de DIICOT, după ce autoritățile au descoperit o fabrică de bani falși în județul Suceava

Trei români au fost reținuți de DIICOT, după ce autoritățile au descoperit o fabrică de bani falși în județul Suceava

Trei români cu vârste de 25, 31 și 41 de ani au fost reținuți de procurorii DIICOT pentru că falsificau bancnote de euro la Suceava. În urma perchezițiilor care au avut loc marți, 24 martie, au fost găsiți 1.281.400.

„În urma perchezițiilor domiciliare efectuate ieri, 24 martie, de către polițiștii brigăzilor de combatere a criminalității organizate Iași și Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, 3 persoane (cetățeni români), de 25, 31 și 41 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, complicitate la falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate, complicitate la punere în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, au fost reținute”, se arată în comunicatul emis de Poliția Română.

Cei trei bărbați ar fi procurat din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producția de bani falși, în perioada octombrie-noiembrie 2025.

Liderul grupului ar fi procurat și aparatura specială pentru a falsifica bancnotele și ar fi inițiat o imprimerie clandestină într-un sat din Suceava. Acesta este cunoscut la nivel internațional că se ocupă cu falsificarea banilor și că îi ajută și pe restul membrilor să învețe procedura și să cumpere cele necesare pentru a pune mai apoi banii respectivi în circulație.

Ei aveau în vedere crearea unor legături în Bulgaria, țară care a trecut recent la moneda euro, iar în acest sens au făcut mai multe deplasări în țara vecină.

„Până la acest moment, la una dintre locații, a fost descoperită „o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție.

 Au fost descoperite și ridicate imprimante, diferite componente electronice,  hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor și bancnote contrafăcute, în cupiură de 50 și 100 de euro”, relatează oamenii legii.

Citește și

IMOBILIARE Comuna unde un teren forestier se vinde cu 3 €/m², acum, în martie 2026. Ce suprafață are: „Oportunitate rară”
10:36
Comuna unde un teren forestier se vinde cu 3 €/m², acum, în martie 2026. Ce suprafață are: „Oportunitate rară”
FLASH NEWS PSD pune presiune pe Guvernul Bolojan pentru tăierea accizelor la carburanți: „Este prea târziu și prea puțin!”
10:26
PSD pune presiune pe Guvernul Bolojan pentru tăierea accizelor la carburanți: „Este prea târziu și prea puțin!”
FLASH NEWS Sindicatele boicotează întâlnirea de la Guvern după ce Ilie Bolojan a convocat discuțiile pe marginea scumpirii carburanților în ultimul moment
10:04
Sindicatele boicotează întâlnirea de la Guvern după ce Ilie Bolojan a convocat discuțiile pe marginea scumpirii carburanților în ultimul moment
ENERGIE Moldova a decretat stare de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile
09:59
Moldova a decretat stare de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile
RELIGIE Buna Vestire, 25 martie 2026. Ce nu trebuie să faci de „Ziua Cucului”, potrivit credinței populare
09:43
Buna Vestire, 25 martie 2026. Ce nu trebuie să faci de „Ziua Cucului”, potrivit credinței populare
FLASH NEWS Mașinile pe benzină și motorină pierd teren în fața vehiculelor electrice după saltul uriaș al prețurilor la pompă
09:29
Mașinile pe benzină și motorină pierd teren în fața vehiculelor electrice după saltul uriaș al prețurilor la pompă
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Cum arată azi vila de lux a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara, clădirea cu buncăr și piscină
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
O moleculă ciudată are proprietăți rare pe care chimiștii nu le-au mai văzut niciodată
Gândul de Vreme În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
10:37
În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
RĂZBOI Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
10:08
Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
CONTROVERSĂ „Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”
10:00
„Mr. Nobody Against Putin”, pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde”/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp”
UTILE Ce înălțime trebuie să aibă gazonul în martie pentru o tundere corectă, fără mușchi
09:28
Ce înălțime trebuie să aibă gazonul în martie pentru o tundere corectă, fără mușchi
EXTERNE Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz, dar nu pentru toată lumea. Ce nave au primit interzis
09:13
Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz, dar nu pentru toată lumea. Ce nave au primit interzis
CONTROVERSĂ Trump spune că vorbește cu oamenii potriviți din Iran: „Ei vor foarte mult să încheie un acord”. Reacția armatei iraniene: „Negociați cu voi înșivă”
09:10
Trump spune că vorbește cu oamenii potriviți din Iran: „Ei vor foarte mult să încheie un acord”. Reacția armatei iraniene: „Negociați cu voi înșivă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe