Îndepărtați rugina de pe calorifere în câteva minute cu un singur produs de curățare. Nu oțet. Rugina de pe calorifer este inestetică, dar cu această metodă ușoară de curățare, o puteți îndepărta în câteva minute.

Baia ta este una dintre cele mai umede încăperi din casa ta, așa că, în timp, nu este de mirare că rugina poate apărea în locuri la care nu te-ai aștepta. Caloriferul din baie este un astfel de loc, publică Express.

Nimic nu este imposibil

Umiditatea și fluctuațiile constante de temperatură pot duce la deteriorarea caloriferului. Chiar dacă caloriferele cromate sunt proiectate să reziste la aceasta. Există soluții cu care puteți să îndepărtați rugina de pe calorifere în câteva minute cu un singur produs de curățare

Odată ce stratul protector de deasupra caloriferului se rupe, rugina se poate infiltra. Din fericire, nu este imposibil de îndepărtat. Tot ce ai nevoie este un simplu produs de curățare și puțin efort.

James Chapman, director la Bella Bathrooms, a declarat: „Caloriferele de baie sunt de obicei fabricate din oțel și placate cu crom pentru a preveni ruginirea.”

„Dar, pe măsură ce se încălzesc și se răcesc, devin tot mai calde și tot mai reci și stau într-o atmosferă umedă, după un timp, cromul poate începe să se descompună ușor, iar umezeala se adună dedesubt.

„Apoi metalul de dedesubt ruginește, iar rugina iese la suprafață prin găurile minuscule și se înflorește deasupra.”

Spray anticalcar

Pentru a rezolva această problemă, tot ce ai nevoie este un spray anticalcar. O lavetă abrazivă din oțel inoxidabil și puțină perseverență.

El a spus: „Rugina este practic oxid de fier, iar acizii o vor descompune și vor împiedica transformarea ei în rugină. Așa că ia-ți buretele abraziv și spray-ul anticalcar, pulverizează radiatorul, care va începe să omoare rugina, apoi freacă-l bine.”

Buretele abraziv ajută la ridicarea ruginii de pe suprafață, în timp ce soluția de curățare acidă o descompune. După ce ați curățat bine zona afectată, ștergeți bine radiatorul.

James a adăugat: „Odată ștersă, rugina ar trebui să dispară și veți rămâne cu niște pete mici și negre pe ea, acestea sunt găurile din crom.”

Lucrarea nu s-a terminat

Totuși, aceste găuri înseamnă că cromul este deteriorat, așa că rugina este probabil să revină dacă nu adăugați încă un pas.

James a spus: „Pentru că acele găuri sunt încă acolo, va reveni. Așa că, după aceea, asigură-te că radiatorul este pornit, deoarece trebuie să fie complet uscat și pulverizează-l cu spray de lac transparent.”

„Asta îl va încetini, sau poți folosi și un lustru ceros doar pentru a bloca acele mici găuri.”

Cheia pentru a-ți păstra radiatorul fără rugină este tratamentul regulat – imediat ce observi că rugina revine, repetă tratamentul.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe