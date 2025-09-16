Trump a semnat ordinul: GARDA NAȚIONALĂ, desfășurată și în Memphis/„Vom rezolva asta exact așa cum am făcut la Washington”

Președintele Donald Trump nu se abate de la planul anunțat care urmărește reducerea criminalității în SUA, în special în statele și orașele conduse de guvernatori/primari democrați.

Luni seară, 15 septembrie, liderul de la Casa Albă a semnat ordinul prin care Garda Națională și alte autorități federale vor fi desfășurate la Memphis, scrie AP.

Chicago, următoarea țintă

Potrivit sursei citate, acesta este răspunsul militar extins al Administrației Trump la criminalitatea urbană din orașele conduse de democrați.

Anunțând grupul de lucru într-o întâlnire din Biroul Oval, Trump a promis că va pune capăt „sălbăticiei” și a anunțat că „Chicago este, probabil, următorul oraș”.

„Vom rezolva asta exact așa cum am făcut la Washington” – Donald Trump

Acțiunea a fost salutată de guvernatorul republican al statului Tennessee, Bill Lee, care l-a însoțit pe Trump în Biroul Oval în timp ce semna un memorandum prezidențial de înființare a unui Grup Operativ de Siguranță în Memphis.

„M-am săturat de crima care ține în frâu marele oraș Memphis. Vreau să vă mulțumesc”, a spus Lee. La rândul său, Trump i-a spus guvernatorului că reprimarea criminalității „va fi momentul de care vei fi cel mai mândru”.

Alături de ei au mai fost prezenți la Casa Albă și senatorii republicani ai statului Tennessee, Marsha Blackburn și Bill Hagerty.

Speculațiile presei anunțau că Chicago va fi următorul oraș în care Trump va trimite Garda Națională. Deocamdată, însă, administrația sa se confruntă cu o rezistență acerbă din partea guvernatorului democrat al statului Illinois, JB Pritzker, și a liderilor democrați din această uriașă metropolă americană.

Pe de altă parte, președintele a mai spus că va lua în considerare trimiterea de trupe în St. Louis și New Orleans – „Vrem să salvăm aceste orașe”.

Donald Trump a desfășurat trupe ale Gărzii Naționale la Washington în august și a federalizat forțele de poliție ale capitalei Americii pentru a „combate” criminalitatea.

