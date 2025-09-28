Trump declară război crimei organizate: armata, desfășurată pe străzile orașului Portland! „Autorizez FOLOSIREA FORȚEI maxime”

Donald Trump își continuă planul de luptă împotriva bandelor de cartier și a crimei organizate. Sâmbătă, președintele SUA a ordonat desfășurarea armatei în orașul Portland, din statul Oregon.

Liderul de la Casa Albă a autorizat „utilizarea forței, dacă este necesar”, scrie The Washington Post.

„Îi ordon secretarului Apărării să…”

Ordinul transmis de Trump face parte dintr-o serie de acțiuni de combatere a criminalității din metropolele și statele conduse de politicieni democrați, orașe în care au loc proteste violente împotriva expulzării migranților ilegali, scrie AFP.

„Îi ordon secretarului Apărării, Pete Hegseth, să desfășoare toate trupele necesare pentru a proteja Portlandul devastat de război și instalațiile noastre ale ICE (n.r. – Poliția Imigrației), aflate sub asediul Antifa și al altor teroriști interni. De asemenea, autorizez folosirea forței maxime, dacă este necesar”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

În orașul Portland au loc de mai multe luni proteste împotriva ICE, instituție care pune în aplicare măsurile lui Trump de combatere a migrației ilegale. Acest fenomen a scăpat de sub control în timpul fostului președinte, democratul Joe Biden, și a alimentat infracționalitatea în America.

Republicanul Trump a anunțat încă de la începutul lui septembrie că va trimite Garda Națională în acest oraș din nord-vestul SUA, cel mai mare din statul Oregon, condus de democrați.

Trump, cu ochii pe Chicago și New York

Trump a semnat în urmă cu două săptămâni un ordin executiv privind desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în orașul Memphis, din statul Tennessee, pentru combaterea infracționalității. Oraș cu populație majoritară de culoare, Memphis este condus de un primar democrat, într-un stat cu un guvernator republican.

După Los Angeles, unde în iunie au avut loc proteste violente împotriva expulzării migranților ilegali, Garda Națională a fost desfășurată la mijlocul lunii august și la Washington, capitala federală a Americii.

De asemenea, Donald Trump a amenințat că va trimite efective suplimentare de Poliție și soldați înarmați la Chicago, New York și Baltimore.

Luni, președintele SUA a semnat un ordin executiv care clasifică mișcarea ANTIFA, ce reunește grupuri autointitulate antifasciste, drept organizație teroristă.

