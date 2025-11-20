Trump îl primește, vineri, 21 noiembrie, la Casa Albă pe Zohran Mamdani, primarul ales al NEW YORKULUI. Dezvăluirea care schimbă datele întâlnirii

După mai multe luni de conflict, în care s-au atacat reciproc, de la distanță, Donald Trump și primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, se întâlnesc față în față.

Președintele Americii a anunțat că se va întâlni vineri, în Biroul Oval de la Casa Albă, cu Mamdani, pregătind scena unei confruntări directe între doi adversari politici care s-au atacat reciproc luni de zile de la distanță, scrie AP.

Mamdani a solicitat o întâlnire cu Trump

Întâlnirea ar putea semnala o schimbare de ton, întrucât Trump a început recent să preia tema centrală a campaniei lui Mamdani, accesibilitatea. Acest subiect-cheie a contribuit decisiv la victoria democratului în alegerile pentru primăria celui mai mare oraș din SUA, New York.

Trump a confirmat întâlnirea pe rețelele sociale și a făcut o dezvăluire care schimbă datele – Mamdani a solicitat să-l vadă, a scris președintele. El a promis să revinăcu „detalii suplimentare”.

Purtătoarea de cuvânt a lui Mamdani a transmis că viitorul primar intenționează să discute cu Trump despre siguranța publică, securitatea economică și agenda accesibilității.

După luni de zile de atacuri reciproce, tonul lui Donald Trump s-a schimbat radical imediat ce republicanii au suferit înfrângeri în alegerile intermediare din Georgia, New Jersey, Pennsylvania și Virginia.

Întâlnirea liderului de la Casa Albă cu Mamdani vine după ce președintele a spus reporterilor că „vor ajunge la un acord”, iar Mamdani a confirmat că echipa sa a contactat Administrația Trump pentru a stabili o întâlnire.

Mamdani, un democrat socialist în vârstă de 34 de ani, care a trecut rapid de la statutul de legislator de stat din cartierul Queens la cel de primar ales al celei mai mari metropole americane, a făcut campanie pentru reducerea costurilor vieții. În campania electorală, el a vorbit și despre „protejarea New Yorkului de Trump” după ce va prelua mandatul de primar.

Deși critic declarat al președintelui, Zohran Mamdani a schimba tonul după alegeri, afirmând că este dispus să colaboreze cu oricine, inclusiv cu președintele SUA, dacă acest lucru îi ajută pe locuitorii orașului.

