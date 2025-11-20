Prima pagină » Actualitate » Trump îl primește, vineri, 21 noiembrie, la Casa Albă pe Zohran Mamdani, primarul ales al NEW YORKULUI. Dezvăluirea care schimbă datele întâlnirii

20 nov. 2025, 10:12
Trump îl primește la Casa Albă pe Zohran Mamdani, primarul New Yorkului / Sursa FOTO: Profimedia

După mai multe luni de conflict, în care s-au atacat reciproc, de la distanță, Donald Trump și primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, se întâlnesc față în față.

Președintele Americii a anunțat că se va întâlni vineri, în Biroul Oval de la Casa Albă, cu Mamdani, pregătind scena unei confruntări directe între doi adversari politici care s-au atacat reciproc luni de zile de la distanță, scrie AP.

Mamdani a solicitat o întâlnire cu Trump

Întâlnirea ar putea semnala o schimbare de ton, întrucât Trump a început recent să preia tema centrală a campaniei lui Mamdani, accesibilitatea. Acest subiect-cheie a contribuit decisiv la victoria democratului în alegerile pentru primăria celui mai mare oraș din SUA, New York.

Trump a confirmat întâlnirea pe rețelele sociale și a făcut o dezvăluire care schimbă datele – Mamdani a solicitat să-l vadă, a scris președintele. El a promis să revinăcu „detalii suplimentare”.

Purtătoarea de cuvânt a lui Mamdani a transmis că viitorul primar intenționează să discute cu Trump despre siguranța publică, securitatea economică și agenda accesibilității.

După luni de zile de atacuri reciproce, tonul lui Donald Trump s-a schimbat radical imediat ce republicanii au suferit înfrângeri în alegerile intermediare din Georgia, New Jersey, Pennsylvania și Virginia.

Întâlnirea liderului de la Casa Albă cu Mamdani vine după ce președintele a spus reporterilor că „vor ajunge la un acord”, iar Mamdani a confirmat că echipa sa a contactat Administrația Trump pentru a stabili o întâlnire.

Mamdani, un democrat socialist în vârstă de 34 de ani, care a trecut rapid de la statutul de legislator de stat din cartierul Queens la cel de primar ales al celei mai mari metropole americane, a făcut campanie pentru reducerea costurilor vieții. În campania electorală, el a vorbit și despre „protejarea New Yorkului de Trump” după ce va prelua mandatul de primar.

Deși critic declarat al președintelui, Zohran Mamdani a schimba tonul după alegeri, afirmând că este dispus să colaboreze cu oricine, inclusiv cu președintele SUA, dacă acest lucru îi ajută pe locuitorii orașului.

Cine este Zohran Mamdani, noul PRIMAR al New York-ului. Ce trecut ascunde noul star al Partidului Democrat

Mamdani, discursul victoriei: „Donald Trump, dă volumul mai tare! Ai pierdut în orașul care te-a creat!”. Ce a mai spus primarul New Yorkului

