Trump, mesaj categoric pentru Zelenski: „Trebuie să renunțe la Crimeea și la aderarea la NATO”

18 aug. 2025, 08:59, Actualitate
Ziua de duminică, 17 august, a transmis mai multe semnale în ceea ce privește viitorul Ucrainei. Dintre toate, însă, cel mai important a fost livrat de președintele SUA. În opinia lui Donald Trump, Volodimir Zelenski trebuie să renunțe la Crimeea și la aderarea la NATO.

În schimb, potrivit lui Steve Witkoff, emisarul special al Americii, Vladimir Putin a convenit, la summit-ul cu Donald Trump, că Statele Unite și aliații săi europeni ar putea oferi Ucrainei o garanție de securitate similară mandatului de apărare colectivă al NATO.

Toate acestea sunt parte a unui eventual acord de încheiere a războiului.

„Am reușit să obținem următoarea concesie”

Trimisul lui Trump, care a participat la discuțiile de la baza militară din Alaska, a declarat că „a fost prima dată când am auzit rușii să fie de acord cu acest lucru” și a calificat noua atitudine drept „o schimbare radicală”.

„Am reușit să obținem următoarea concesie: că Statele Unite ar putea oferi o protecție similară articolului 5, care este unul dintre motivele reale pentru care Ucraina dorește să adere la NATO”, a declarat Witkoff pentru emisiunea State of the Union, la CNN.

Witkoff a oferit puține detalii despre modul în care ar funcționa un astfel de acord. Dar, remarcă presa americană, aceasta pare a fi o schimbare majoră pentru Putin și ar putea servi ca o soluție pentru obiecția sa profundă față de potențiala aderare a Ucrainei la NATO, un pas pe care Kievul îl urmărește de mult timp.

De altfel, se preconiza că subiectul garanțiilor de securitate va fi un punct-cheie în discuțiile de luni, când Zelenski și șapte lideri europeni se vor întâlni cu Trump la Casa Albă pentru a discuta despre încheierea conflictului.

Trump: „Nu se poate reveni la situația de dinainte”

„Progrese mari în ceea ce privește Rusia”, a transmis Trump duminică, pe rețelele de socializare, mesaj urmat de un îndemn scris cu majuscule: „Rămâneți pe frecvență!”.

Ulterior, președintele SUA a revenit cu un îndemn pentru Zelenski, prin care îi cere să accepta concesii dacă vrea să fie pace în Ucraina.

„Președintele Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte.

Amintiți-vă cum a început totul. Nu se poate reveni la situația de dinainte ca Obama să cedeze Crimeea (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!) și nu se poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a transmis Donald Trump.

De asemenea, partea „ nu se poate adera la NATO” a fost scrisă cu majuscule, pentru ca mesajul să fie cât se poate de clar.

