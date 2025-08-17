Întâlnirea Trump-Zelenski: liderii europeni cei mai importanți, invitați la Washington!

Câțiva lideri europeni, ai celor mai mari puteri de pe continent, au fost invitați să participe, luni, 18 august, la Washington, la întâlnirea pe care președintele american Donald Trump o are programată cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Vineri, Trump s-a văzut în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

Trump anunță o înțelegere

Potrivit declarației date agenției Reuters de o sursă bine informată, încă nu este clar cine vor fi liderii europeni care vor veni la această întâlnire.

După summitul din Alaska, încheiat cu progrese semnificative între cele două părți, potrivit declarațiilor lui Putin și Trump, care s-au arătat mulțumiți de întâlnirea avută, președintele american a purtat convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean și cu un grup de importanți lideri europeni – șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Toți am stabilit că cel mai bun mod de a încheia oribilul război dintre Rusia și Ucraina este să ajungem direct la un acord de pace, care să pună capăt războiului, și nu o simplă încetare a focului, care adesea nu este respectată. Președintele Zelenski va veni la Washington, în Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul merge bine, vom programa apoi o întâlnire cu președintele Putin”, a anunțat Trump într-un mesaj pe rețeaua de socializare Truth Social.

„Am avut o întâlnire extrem de productivă și am convenit asupra multor puncte. Au mai rămas doar câteva. Unele nu sunt foarte importante. Unul este probabil cel mai semnificativ, dar avem șanse foarte bune să-l soluționăm”, a rezumat Trump summit-ul său cu Putin, în declarații acordate presei la încheierea summit-ului din Alaska.

Ulterior, într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a recunoscut că a discutat cu Putin despre schimburi de teritorii.

Condițiile lui Putin pentru pace

De partea cealaltă, Vladimir Putin și-a menținut poziția privind condițiile sale pentru încheierea războiului. El a vorbit din nou despre necesitatea de abordare a „cauzelor profunde” ale conflictului, a „preocupărilor legitime ale Federației Ruse” și a restabilirii unui „echilibru corect în sfera securității în Europe și în lume”.

Totuși, Putin s-a declarat de acord cu Trump că securitatea Ucrainei trebuie „asigurată” – „Aș dori să sper că înțelegerea la care am ajuns ne va permite să ne apropiem de acest obiectiv și să deschidem calea către pace în Ucraina”.

El le-a cerut Ucrainei și susținătorilor europeni ai acesteia să nu creeze obstacole și „să nu încerce să perturbe progresul incipient prin provocări sau intrigi de culise”.

