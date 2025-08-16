Zelenski vrea o pace „reală” de durată, nu „o pauză”: Securitatea trebuie garantată pe termen lung, cu implicarea din partea UE și SUA

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a transmis într-o postare pe X, că a discutat o oră cu președintele Donald Trump și a anunțat că va merge luni la Washington DC pentru mai multe discuții.

Președintele ucrainean se așteaptă la o „întâlnire trilaterală între el și Vladimir Putin, sub medierea președintelui american Trump” pentru o „pace reală, de durată”, nu un armistițiu care să presupună o altă pauză între „invaziile rusești”.

„Astăzi, în urma unei conversații cu președintele Trump, am coordonat în continuare pozițiile cu liderii europeni. Pozițiile sunt clare. Trebuie realizată o pace reală, una care să fie durabilă, nu doar o altă pauză între invaziile rusești. Crimele trebuie să înceteze cât mai curând posibil, focul trebuie să înceteze atât pe câmpul de luptă, cât și în aer, precum și împotriva infrastructurii noastre portuare”.

Zelenski a solicitat presiuni asupra Rusiei pentru a fi eliberați prizonierii de război și civilii ucraineni, inclusiv copiii ucraineni răpiți. De asemenea, a lăudat sancțiunile, considerându-le un „instrument eficient”.

„Toți prizonierii de război și civilii ucraineni trebuie eliberați, iar copiii răpiți de Rusia trebuie returnați. Mii de oameni ai noștri rămân în captivitate – toți trebuie aduși acasă. Presiunea asupra Rusiei trebuie menținută în timp ce agresiunea și ocupația continuă. În conversația mea cu președintele Trump, am spus că sancțiunile ar trebui consolidate dacă nu va exista o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite o încheiere onestă a războiului. Sancțiunile sunt un instrument eficient. Securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a SUA”.

Președintele ucrainean dorește ca Ucraina să participe la discuțiile privind „schimbul de teritorii”.

„Toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei și nicio problemă, în special cele teritoriale, nu poate fi decisă fără Ucraina. Le mulțumesc partenerilor noștri care ajută. Astăzi, există o declarație importantă din partea liderilor europeni care ne consolidează poziția. Continuăm să lucrăm împreună – europeni, americani și toți cei din lume care își doresc pace și stabilitate în relațiile internaționale”.

Sursa Foto: Profimedia

